Akár jóval 10 százalék fölötti eredmény elérését sem tartja kizártnak pártja számára Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke. Visszautasította az állítást, hogy etnikai alapú szegregáció szerepelne a programjukban.
A párt továbbra sem akar elállni a május 21-re tervezett demonstrációt.
Nem számolgatom, hányan jönnek. Ha kellőképpen lelkesek lesznek, akkor megalakítjuk a pártot – nyilatkozta lapunknak a Jobbikból kizárt Toroczkai László, Ásotthalom polgármestere. Közlése szerint minden jel arra mutat, hogy létrehozzák a pártot.
Éles hangú közleményben reagált Orosz Mihály Zoltán, Érpatak polgármestere Toroczkai László Ásotthalmon hozott rendeletére, amelyben betiltotta a mecsetek építését, a burka viseletét és a melegházasság népszerűsítését. Az alkotmányba ütköző helyi szabályozás miatt állítólag a Jobbik holnapi elnökségi ülésén magyarázkodnia kell majd az ásotthalmi polgármesternek, aki egyben a párt alelnöke. Azt, hogy az utóbbi napokban őt ért támadások miatt Toroczkai távozik az alelnöki posztról kollégája cáfolta.
Nem tart attól, hogy a kormányhivatal megsemmisítené azt az önkormányzati rendeletet, amelyben megtiltották a mecsetépítést, a burka, burkini és csador viselését, továbbá a melegházasság melletti propagandát - mondta Toroczkai László a Magyar Időknek. Ásotthalom jobbikos polgármestere hozzátette, a rendelet kizárólag a közterületre vonatkozik, összhangban van az alaptörvényben foglaltakkal, az otthonában mindenki azt tesz, amit akar.