Vihart kavart Toroczkai rendelete

Nem tart attól, hogy a kormányhivatal megsemmisítené azt az önkormányzati rendeletet, amelyben megtiltották a mecsetépítést, a burka, burkini és csador viselését, továbbá a melegházasság melletti propagandát - mondta Toroczkai László a Magyar Időknek. Ásotthalom jobbikos polgármestere hozzátette, a rendelet kizárólag a közterületre vonatkozik, összhangban van az alaptörvényben foglaltakkal, az otthonában mindenki azt tesz, amit akar.