„Hajmeresztően törvénytelen” – Az Orbán-kormány legbelső köreiben is tudhattak a Tisza Párt körüli kémjátszmáról

2026-03-25 05:55:00 CET

Titkosszolgálati nyomásra indult rendőrségi eljárás a Tisza Párthoz köthető informatikusok ellen. Forrásaink szerint nem kizárt, hogy valamilyen biztonsági fedőcég, vagy „haveri” biztonsági cég bevonásával indíthatták el az akciót.

Orbán Viktor miniszterelnök, Rogán Antal titkosszolgálatokat felügyelő miniszter, a titkosszolgálati államtitkárok és a szolgálatok felső vezetésének tudtával indíthattak olyan operatív akciót, mint ami a Direkt36 által leírt titkosszolgálati művelet volt – mondták lapunknak nemzetbiztonsági forrásaink. Volt, aki hozzátette: ha igazak az eddig kiszivárgott részletek – azaz a műveletben részt vevő egyik ügynök prostituáltakat ajánlott fel a beszervezni kívánt ügynökjelöltnek -, úgy az egészen hajmeresztően törvénytelen. De az is törvénytelen, ha igaz, hogy a belső elhárításért felelős Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) részéről valaki utasításokat adott volna a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) rendőreinek, arról nem is beszélve, hogy nagyon úgy fest, a Rogán Antal felügyelete alatt álló AH politikai nyomásgyakorló akcióval próbálkozott a Tisza Párt ellen.

A Direkt36 arról írt kedden, hogy titkosszolgálati nyomásra rendőrségi eljárás indult a Tisza Párthoz köthető informatikusok ellen, miután a két informatikus le akarta buktatni azt a szervezetet, amely a párt informatikai rendszerének bedöntésére készült.

Előbb egy egyelőre ismeretlen hátterű ügynök próbált beszervezni egy fiatal, korábban a Tiszának dolgozó, ám a párttal ma is kapcsolatban lévő informatikust, hogy így behatoljanak a Tisza informatikai rendszerébe, és azt bedöntsék. Majd amikor ez nem sikerült, akkor jött az AH, amely a rendőrségen keresztül megpróbálta az informatikusokat pedofilnak beállítani és így diszkreditálni. Az NNI kiberbűnözéssel foglalkozó nyomozói 2025 júliusában házkutatást is tartottak a fiatal informatikusnál, akivel szemben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH) névtelen feljelentés érkezett, hogy gyermekpornográf tartalmakat tárol a gépen.

A történetben figyelemre méltó, hogy a „feljelentésről” az AH már előre értesítette a rendőröket, illetve az Alkotmányvédelmi Hivatal telefonálói később a nyomozás irányát is megpróbálták szabni.

Erre azonban az elhárításnak – mivel az nem nyomozó szerv – egyértelműen nincs joga. A rendőrség nyomozói eleinte meghajoltak a kérés előtt. A fiatal gépén azonban gyerekpornó helyett egy titkosszolgálati hátterű politikai beszervezési akció nyomait találták meg.

E szerint a fiatalt korábban egy „Henry” fedőnevű ismeretlen próbálta beszervezni, hogy kémkedjen a Tisza Párt ellen. Ő egy, jelenleg is a Tiszánál dolgozó kollégájával összejátszva látszólag belement a játszmába, azonban rögzítette az erről szóló kommunikációt és tájékoztatta a Tisza vezetését is. Arra készültek, hogy tőrbe csalják Henryt, és egy kémeszközzel – övbe rejtett kamerával - rögzítik a beszervezési találkozót. Azonban az illető erre rájöhetett. Henry láthatóan pontosan tudott a Tisza elleni más operatív akciókról: így a Magyar Péterről hangfelvételeket készítő exbarátnő „beépüléséről” vagy arról, hogy egy másik akció részeként feltörték a Tisza applikációját és az adatokat a netre kitették. (Ebből utána a kormánypárt igyekezett lejárató akciót fabrikálni.)

Végül az AH arra próbálta rábírni a rendőröket, hogy kémeszköz birtoklásáért indítsanak eljárást a fiatal ellen. A rendőrség lapunk kérdésére nem válaszolt, hogy az ügyben végül mire jutottak, továbbították-e az egészet az ügyészségnek, és ha igen, pontosan mit.

A körülmények alapján forrásaink arra tippelnek, hogy a magyar szolgálatok valamilyen biztonsági fedőcég, „haveri” biztonsági cég, vagy éppen bűnöző hackercsapat bevonásával bonyolíthatta le a műveletet, ami egyébként bevett eljárás, csak épp az orosz titkosszolgálatoknál.

Az üggyel kapcsolatban megkerestük az AH-t, a Rogán Antal-féle Kormányzati Tájékoztatási Központot és a Belügyminisztériumot is, de eddig nem kaptunk választ.

Ez az ügy a legrosszabb kommunista időket idézi, súlyosabb az amerikai Watergate-botránynál, amelybe Richard Nixon elnök belebukott – reagált a cikkre Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke szerint az ügy minden határon túlmegy, „tulajdonképpen egy puccskísérlet” a szabad Magyarország ellen.

Közben a Sas Zoltán, a parlament nemzetbiztonsági bizottság elnöke rendkívüli ülést hívott össze, hogy tájékoztatást kérjenek a szolgálatoktól az elmúlt néhány nap eseményei miatt. Van miről beszámolni: Ukrajnában néven nevezték az állítólagos kárpátaljai magyar kémhálózat irányítóját. Az ukrán kémvádak friss fejleményei akkor jelentek meg, hogy a The Washington Post titkosszolgálati forrásokra hivatkozva megírta, Szijjártó Péter külügyminiszter évek óta, rendszeresen tájékoztatja Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az EU minisztertanácsi üléseiről.

- Attól hogy valaki valamit nyilvánosan csinál, az még lehet államellenes bűncselekmény, bár kérdés, hogy Szijjártó Péter adott-e át minősített adatot Moszkvának vagy sem – jegyezték meg erről hírszerzési forrásaink. A kormány persze gyorsan ellentámadásba ment át. Az ügyben nyomozó Panyi Szabolcs oknyomozó újságírót és egy forrása beszélgetését ismeretlenek eljuttatták a Mandiner.hu-hoz. Gulyás Gergely miniszter ezek után „hazaárulással” vádolta meg Panyit, a kormánypropaganda pedig azóta is azt sulykolja, hogy Panyi tette lehetővé, hogy a külső szolgálatok Szijjártót lehallgassák.