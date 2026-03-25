21 Kutatóközpont: A Tisza Párt támogatóinak 98 százaléka állítja, hogy biztosan elmegy szavazni

2026-03-25 09:56:00 CET

A Tisza Párt szavazóinak 98 százaléka biztosra mondja a részvételét a 2026-os országgyűlési választáson, és ugyanilyen arányban megingathatatlanok abban, hogy Magyar Péterékre ikszelnek – derül ki a 21 Kutatóközpont március 2. és 6. között, a 24.hu megrendelésére készített felméréséből.

Tehát a kutatás szerint a tiszások nemcsak lelkesebbek, de eltökéltebbek is, mint a fideszesek, a kormánypártok támogatóinak ugyanis a 86 százaléka állítja azt, hogy biztosan elmegy szavazni, és ugyanennyien mondják azt, hogy ha törik, ha fúj, a Fideszre megy a voksuk. 11 százalékuk csak valószínűsítette a részvételét. Ez sem számít rossz aránynak, de – jegyzi meg a portál – a korábbi választások előtt a fideszesek elköteleződése, lelkesültsége rendre nagyobb volt, mint az ellenzéki választóké.

A pártot választani tudók elsöprő többsége, 89 százaléka ígérte biztosra a részvételét, ám

a kis pártok támogatóinak mindössze 51 százaléka biztos abban, hogy elmegy szavazni, 36 százalékuk csak valószínűnek tartja, ami a Tisza és a Fidesz versenyéréről szóló kampány után mozgósítási gondokat vetít előre a bejutásra pályázó pártoknál.

A teljes népességre vetítve a válaszadók 83 százaléka nyilatkozott úgy, hogy biztosan elmegy szavazni,

ha pedig kitart a lelkesedésük áprilisig, akkor messze a legnagyobb részvételt hozó parlamenti választás lesz az idei.

A Publicus Intézet lapunk számára készített felméréséből március elején az derült ki, hogy valamelyest csökkent a választói aktivitás, ám még így is részvételi csúcsot hozhat az április 12-i parlamenti választás, jelen állás szerint a jogosultak 84 százaléka vélhetően elmenne szavazni. A szavazók 16 százaléka pedig az utolsó napokban, sőt, százból hatan csak a szavazófülkében döntik majd el, melyik pártot támogatják.

A legtöbben, 73,51 százaléknyian eddig 2002-ben a második fordulóban járultak az urnákhoz, az egyfordulós rendszerben pedig négy éve, amikor 70,31 százalék szavazott.