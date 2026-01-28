Kijött az amerikai belbiztonsági minisztérium jelentése, nem egy, hanem két határőr lőtt Minneapolisban Alex Prettire

gyilkosság;Egyesült Államok;jelentés;lövések;ICE;ápoló;belbiztonsági tárca;Minneapolis;

A szombaton meggyilkolt 37 éves ápoló haláláról elsőként készített dokumentum nem tartalmaz olyan állítást, hogy a férfi hadonászott volna a fegyverével.

Az Egyesült Államok belbiztonsági minisztériuma megküldte az amerikai kongresszusnak az első jelentését a Minneapolisban történt szombati utcai lövöldözésről, amelynek során meghalt egy férfi, aki egy demonstráló, hatósági erőszaknak kitett nőt vett védelmébe – derült ki a CNN összeállításból, amely a jelentés alapján készült. A legfontosabb megállapítás szerint nem egy, hanem két határőr lőtt a 37 éves Alex Pretti amerikai állampolgárra, aki a szakmája szerint intenzív osztályon dolgozó szakképzett ápoló volt.

Mint arról lapunk is beszámolt, szombaton Minneapolisban a szövetségi bevándorlási hivatallal (ICE) együttműködő Vám és Határőrség (CBP) hat-nyolc ügynöke földre tepert egy utcán demonstráló férfit, majd a dulakodásban lelegalább kilencszer rálőttek. Az esetet több kameraállásból is rögzítették a tüntetők, a férfi végig a földön feküdt, és felvételen alig volt kivehető az őt lebirkózó szövetségi erők gyűrűjében.

– CBP személyzete megpróbálta őrizetbe venni Prettit, aki ellenállt, ami dulakodásra adott okot. A dulakodás során az egyik határőr többször is azt kiabálta, hogy „Fegyver van nála!”. Körülbelül öt másodperccel később egyikük elsütötte a CBP-nél rendszeresített Glock 19-es, míg egy másikuk a Glock 47-es pisztolyát – tartalmazza a jelentés, amely nem tér ki konkrétan arra, hogy a két fegyveres által kilőtt lövedék találták-e el az áldozatot. Ugyanakkor a dokumentum azt sem állítja, amit Kristi Noem belbiztonsági miniszter nyilatkozott a lövöldözés után, hogy Alex Pretti fegyverrel hadonászott volna.

A jelentés megerősítette a határőrök a saját fegyvereikkel lőttek, míg a CNN munkatársai által az esetről készített felvételek elemzése kimutatta, hogy egy rendőr a lövöldözés előtti pillanatokan látszólag Pretti derekáról vette le a fegyvert. Kiemelték, hogy a lövöldözés után az érintett személy azt közölte, hogy Pretti fegyvere nála van, amit aztán a határőrségi járműbe tettek. Ezt követően a CBP személyzete elsősegélyben részesítette a lelőtt férfit.

Az előzményekről megállapították, hogy a lövöldözés előtt egy határőr két sípot fújó nővel találta szembe magát, majd utasította őket, hogy menjenek le az útról, de a nők nem mozdultak, mire a tiszt mindkettejüket ellökte, majd az egyik nő odafutott Alex Prettihez, aki szintén ellenállt a felszólításnak. Ekkor kezdődött a dulakodás. A jelentés szerint a Hennepin megyei halottkémi hivatalban végzendő boncolás után ad majd választ a férfi halálának pontos körülményeire.