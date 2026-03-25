Tisza Párt: Eddig sem és ezután sem tárgyalunk más pártokkal

2026-03-25 14:17:00 CET

Magyar Péter politikai alakulata a következő napokban további visszalépésekre számít az ellenzéki oldalon.

A Tisza mind a 106 választókerületben komoly győzelmi esélyekkel indul. Eddig sem és ezután sem tárgyalunk más pártokkal – közölte az ellenzéki párt a Telex megkeresésére.

A Demokratikus Koalíció elnöke szerda reggel jelentette be, hogy a párt „példát mutat felelősségből”, visszaléptetik három választókerületben a jelöltjüket, és a kormányváltást akaró ellenzéki pártokkal készek a választásokon együttműködni. – Reméljük a Tisza is hasonló felelősséggel jár el, a labda az ő térfelükön pattog – fogalmazott Dobrev Klára.

A lap ezután megkérdezte a Tisza Párttól, hogy tárgyalnak-e helyben vagy országosan más ellenzéki pártokkal, és elképzelhetőnek tartják-e, hogy a Tisza Párt is visszaléptesse valamelyik választókerületben a jelöltjét. Eddig sem és ezután sem fognak más pártokkal tárgyalni. Tudomásuk szerint

a következő napokban további visszalépések várhatóak, hiszen „az óellenzéki oldalon” sem tud mindenkit megzsarolni, vagy a rendszerváltás ellen csatasorba állítani Orbán Viktor.

A Tisza Párt úgy látja, április 12-én népszavazás lesz a korrupt orbáni hatalomról, és „aki nem a Tisza listájára és egyéni jelöltjére szavaz, az Orbán Viktor hatalomban tartására voksol”. Azt is megjegyezték, hogy a magyar emberek és a rendszerváltás mellé álló politikusok helyesen cselekedtek. „Nekik lesz erkölcsi alapjuk arra, hogy a későbbiekben a magyar emberek szavazatát és bizalmát kérjék” – írták, utalva bizonyára a már eddig visszalépett jelöltekre és pártokra.