Medián: Tovább nőtt a Tisza Párt előnye, a biztos pártválasztók között már 23 százalékkal vezet a Fidesz előtt

2026-03-25 15:37:00 CET

A Mi Hazánk támogatottsága látható mértékben zuhant, még az is lehet, hogy kétpárti parlament alakul az április 12-i választás után.

Tovább nőtt a Tisza Párt előnye, március második felében a teljes népesség körében 16, a pártot választani tudók körében 20, a választani tudó „biztos” szavazók között pedig már 23 százalékponttal vezet a kormánypártok előtt - derül ki a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet március 17-e és 20-a között készített legfrissebb felmérésének eredményeiből, amit a HVG megbízásából készítettek.

A közvélemény-kutatás szerint a Tisza a teljes népességben 46, a választani tudók között 56, a választani tudó biztos szavazók között pedig 58 százalékon áll, ami 4, 5, illetve 3 százalékos növekedést jelent az egyes adatokban. a Fidesz-KDNP támogatottsága ezzel szemben tovább csökkent, jelen állás szerint a teljes népességben 30, a választani tudók között 36, a választani tudó biztos szavazók között pedig 35 százalékon áll, ami az első két kategóriában 1, illetve 2 százalékos visszaesést, a biztos szavazóknál pedig stagnálást jelent.

A felmérés szerint látható mértékben zuhant a Mi Hazánk támogatottsága is, jelenleg a teljes választókorú népességben 3, a választani tudók és a biztos szavazók körében pedig 4-4 százalékon áll, ami 2, illetve 3 százalékos visszaesést és egyúttal azt is jelenti, hogy kiesnének az Országgyűlésből. A közvélemény-kutatás szerint a Kutyapárt 2, a DK 1 százalékon áll, előbbi ezzel stagnál, utóbbi a biztos pártválasztók körében még tovább is zsugorodott. A pártnélküliek aránya jelen állás szerint 18 százalék.

Az adatok alapján jelenleg a kétpárti parlamentre is nagy esély van. Az országgyűlési választások előtt három héttel a megkérdezetteknek nagyon magas aránya, 89 százaléka biztosra mondta, hogy részt fog venni a szavazáson, a Tisza Párt szimpatizánsainak körében 96 százalékos, a Fideszt pártolóknál 90 százalékos, a többi párt szavazói, illetve a párt nélküliek körében pedig 75 százalékos a részvételi szándék.

Bár ezeklwet a számokat még nem lehet előrejelzésnek tekinteni, mégis kimondható, hogy ha a mostani kutatásban kapott arányok válnának valóra április 12-én, akkor az akár kétharmados többséget biztosítana a Tisza Pártnak a következő parlamentben.

Szintén új fejlemény, hogy a Tisza Párt kormányalakítását soha korábban nem látták ilyen sokan valószínűnek. A teljes szavazókorú népesség 47 százaléka számít arra, hogy Magyar Péter pártja fogja megnyerni az április 12-ei választást, míg a Fidesz győzelmére már csak 35 százalék fogadna - közölte a Medián. Két hónappal ezelőtt még a Fidesz győzelmét valószínűsítette a választók enyhe többsége, és februárban is csak egy hajszállal billent át a mérleg a Tisza javára, ami ezt a kérdést illeti. Ez az eltolódás a közvélemény-kutató szerint abból fakad, hogy a kisebb pártok és a párt nélküliek gondolkodnak erről radikálisan másképp, mint akár csak egy hónappal ezelőtt.

A pártpreferenciákkal összhangban természetesen azok a számok is módosultak, hogy ki mennyire tartja alkalmasnak a kormányfői posztra Magyar Pétert, illetve Orbán Viktort: eszerint a Magyar Pétert „teljesen” vagy „inkább” alkalmasnak tartók aránya 4 százalékponttal, 54 százalékra nőtt, Orbán Viktort pedig 9 százalékponttal kevesebben, 45 százaléknyian tartják alkalmasnak, ami 1 százalékos visszaesés.