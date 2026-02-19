Toronymagasan vezet a Tisza, a magyarok csaknem fele szerint április 12-én mégis a Fidesz fog győzni

A reprezentatív felmérés szerint a teljes népesség 40 százaléka a Tiszát, 33 pedig a kormánypártokat támogatná áprilisban. A pártot választani tudó biztos szavazók körében még nagyobb a különbség; itt 50-37 az állás Magyar Péter politikai alakulata javára.
A kisebb politikai erőket illetően már akad némi meglepetés. A Mi Hazánk a teljes népességen belül 7-, a biztos szavazók között 6 százalékon áll. A DK jelen állás szerint elbúcsúzna a parlamenttől (1,2); a Magyar Kétfarkú Kutya Párt viszont mindkét kategóriában eléri az ötszázalékos küszöböt, így frakciót alakíthatnának a T. Házban.
Érdekes adalék, hogy az Iránytű arra is rákérdezett: kívánatosnak tartanák-e a választók, hogy a Fidesz–KDNP, a Tisza és a Mi Hazánk mellett egy negyedik párt is bekerüljön az Országgyűlésbe.
A teljes népesség fele örülne ennek, míg a megkérdezettek 33 százalékának megfelelne a hárompárti parlament.
Tizenöt százalék ambivalensen viszonyul a kérdéshez.
A parlament negyedik tagjának legtöbben – 29 százaléknyian – szintén a Kutyapártot szeretnék; a DK utánuk következik a sorban 14 százalékkal. 10 százalékot meghaladó azok aránya is, akik más politikai erőt látnának szívesen a törvényhozásban, míg 16 százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni erre a kérdésre.
Pék Szabolcs, az Iránytű Intézet vezető elemzője lapunknak megjegyezte:
a DK a rendkívül intenzív kampánya ellenére távolodik a parlamenti küszöbtől, de az MKKP, sőt, a Mi Hazánk bejutását sem tenné 100 százalékra.
– Előfordulhat, hogy a Fidesz és a Tisza a rendkívül magas tétek miatt végül leszakít szavazókat a két kisebb szereplőről, így nehéz megjósolni, pontosan hogy alakul a sorsuk – mondta a szakértő, aki szerint minél magasabb a részvétel, annál kisebb a kis pártok esélye a bejutásra.
Bár az egyéni körzetekben történő visszalépések továbbra is vita tárgyát képezik a Tisza és más szereplők között, a jelek szerint a választók számára ez kevésbé hangsúlyos. Az Iránytű adatai alapján a teljes népesség 63 százaléka fontosabbnak tartja a listás szavazatát, mint az egyéni jelöltre leadott voksát. Mindössze 25 százalék gondolja úgy, hogy az egyéni szavazata a fajsúlyosabb, 12 százalék pedig nem nyilvánított véleményt.
Ez az adat arra utal, hogy az ellenzék által évek óta folytatott, választási rendszerrel kapcsolatos edukáció nem ért célba
– kommentálta az Iránytű eredményeit Pék Szabolcs, hozzátéve: ez alól egyetlen vizsgált csoport jelent kivételt. A DK-szimpatizánsok abszolút többsége – 57 százalék – tisztában van vele, hogy az egyéni szavazat többet ér a választáson.
A kormánnyal szembeni elégedetlenség viszont markánsan kirajzolódik. A felmérés válaszadóinak 61 százaléka szerint az országban rossz irányba mennek a dolgok, és csak 33 százalék elégedett a közállapotokkal (6 százalék ezt sem tudta megítélni).
A szavazók 47 százaléka mégis arra számít, hogy április 12-én a Fidesz győz,
és 38 százalék várja a Tisza Párt sikerét, bár a többség – 56 százalék – egyértelműen kormányváltást szeretne. Orbán Viktor, miniszterelnököt csupán 38 százalék marasztalná az 54 nap múlva esedékes választásokon.
Pék Szabolcs úgy vélte, ez a paradoxon a Fidesz tetemes erőforrás-fölényének köszönhető. „16 év kétharmados kormányzás alatt leuralták a törvényhozást, az állami intézményeket és pozíciókat, a média, illetve a gazdaság jelentős részét. Ezzel a választók is tisztában vannak, valamint felépítették magukról a verhetetlenség mítoszát, amit a négy kétharmados országgyűlési választási siker alapoz meg. Ezért a fejekben kialakulhatott az a kép, hogy hiába vezet jelentősen az ellenzék, a nap végén valahogyan mégis a Fidesz nyer" – mondta az elemző, aki szerint ez a jelenség leginkább a társadalom szociálpszichológiai lenyomata. „A pártpreferencia-számok sokkal fontosabbak, mert azok mutatják meg valójában, hogyan szándékoznak dönteni a választók" – szögezte le Pék.
Módszertan
Az ezerfős, telefonos kutatás hibahatára a teljes népességre vonatkoztatott 50 százalékos adatra nézve (95 százalékos valószínűséggel) legfeljebb +/- 3,1 százalék, azonban valószínűbb, hogy az eredmények cenzus értéktől való távolsága ettől kisebb. A hibahatár a teljes népességre vonatkoztatott 50 százaléknál kisebb, valamint 50 százaléknál nagyobb érték esetében is csökken, ám a hibahatár nem kezelhető a ténylegesen lehetséges hiba nagyságaként. Továbbá az adatok egész számra kerekítve lettek, emiatt előfordul, hogy az összeadott értékük nem pontosan 100. Az intézet saját felmérést készített, ez esetben nem volt üzleti megrendelő.