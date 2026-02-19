Toronymagasan vezet a Tisza, a magyarok csaknem fele szerint április 12-én mégis a Fidesz fog győzni

politika;Fidesz;Magyarország;felmérés;parlamenti választás;Iránytű Intézet;Tisza Párt;

Toronymagasan, 13 százalékkal verné a Tisza Párt a Fideszt, ha most vasárnap tartanák a parlamenti választást – derült ki a Népszava birtokába jutott februári közvélemény-kutatásból, amelyet az Iránytű Intézet készített.

A reprezentatív felmérés szerint a teljes népesség 40 százaléka a Tiszát, 33 pedig a kormánypártokat támogatná áprilisban. A pártot választani tudó biztos szavazók körében még nagyobb a különbség; itt 50-37 az állás Magyar Péter politikai alakulata javára.

A kisebb politikai erőket illetően már akad némi meglepetés. A Mi Hazánk a teljes népességen belül 7-, a biztos szavazók között 6 százalékon áll. A DK jelen állás szerint elbúcsúzna a parlamenttől (1,2); a Magyar Kétfarkú Kutya Párt viszont mindkét kategóriában eléri az ötszázalékos küszöböt, így frakciót alakíthatnának a T. Házban.

Érdekes adalék, hogy az Iránytű arra is rákérdezett: kívánatosnak tartanák-e a választók, hogy a Fidesz–KDNP, a Tisza és a Mi Hazánk mellett egy negyedik párt is bekerüljön az Országgyűlésbe.

A teljes népesség fele örülne ennek, míg a megkérdezettek 33 százalékának megfelelne a hárompárti parlament.

Tizenöt százalék ambivalensen viszonyul a kérdéshez.

A parlament negyedik tagjának legtöbben – 29 százaléknyian – szintén a Kutyapártot szeretnék; a DK utánuk következik a sorban 14 százalékkal. 10 százalékot meghaladó azok aránya is, akik más politikai erőt látnának szívesen a törvényhozásban, míg 16 százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni erre a kérdésre.

Pék Szabolcs, az Iránytű Intézet vezető elemzője lapunknak megjegyezte:

a DK a rendkívül intenzív kampánya ellenére távolodik a parlamenti küszöbtől, de az MKKP, sőt, a Mi Hazánk bejutását sem tenné 100 százalékra.

– Előfordulhat, hogy a Fidesz és a Tisza a rendkívül magas tétek miatt végül leszakít szavazókat a két kisebb szereplőről, így nehéz megjósolni, pontosan hogy alakul a sorsuk – mondta a szakértő, aki szerint minél magasabb a részvétel, annál kisebb a kis pártok esélye a bejutásra.

Bár az egyéni körzetekben történő visszalépések továbbra is vita tárgyát képezik a Tisza és más szereplők között, a jelek szerint a választók számára ez kevésbé hangsúlyos. Az Iránytű adatai alapján a teljes népesség 63 százaléka fontosabbnak tartja a listás szavazatát, mint az egyéni jelöltre leadott voksát. Mindössze 25 százalék gondolja úgy, hogy az egyéni szavazata a fajsúlyosabb, 12 százalék pedig nem nyilvánított véleményt.

Ez az adat arra utal, hogy az ellenzék által évek óta folytatott, választási rendszerrel kapcsolatos edukáció nem ért célba

– kommentálta az Iránytű eredményeit Pék Szabolcs, hozzátéve: ez alól egyetlen vizsgált csoport jelent kivételt. A DK-szimpatizánsok abszolút többsége – 57 százalék – tisztában van vele, hogy az egyéni szavazat többet ér a választáson.

A kormánnyal szembeni elégedetlenség viszont markánsan kirajzolódik. A felmérés válaszadóinak 61 százaléka szerint az országban rossz irányba mennek a dolgok, és csak 33 százalék elégedett a közállapotokkal (6 százalék ezt sem tudta megítélni).

A szavazók 47 százaléka mégis arra számít, hogy április 12-én a Fidesz győz,

és 38 százalék várja a Tisza Párt sikerét, bár a többség – 56 százalék – egyértelműen kormányváltást szeretne. Orbán Viktor, miniszterelnököt csupán 38 százalék marasztalná az 54 nap múlva esedékes választásokon.

Pék Szabolcs úgy vélte, ez a paradoxon a Fidesz tetemes erőforrás-fölényének köszönhető. „16 év kétharmados kormányzás alatt leuralták a törvényhozást, az állami intézményeket és pozíciókat, a média, illetve a gazdaság jelentős részét. Ezzel a választók is tisztában vannak, valamint felépítették magukról a verhetetlenség mítoszát, amit a négy kétharmados országgyűlési választási siker alapoz meg. Ezért a fejekben kialakulhatott az a kép, hogy hiába vezet jelentősen az ellenzék, a nap végén valahogyan mégis a Fidesz nyer” – mondta az elemző, aki szerint ez a jelenség leginkább a társadalom szociálpszichológiai lenyomata. „A pártpreferencia-számok sokkal fontosabbak, mert azok mutatják meg valójában, hogyan szándékoznak dönteni a választók” – szögezte le Pék.