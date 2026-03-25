Magyar Péter azt követeli, hogy a legfőbb ügyész indítson eljárást a Tisza Párt bedöntésére irányuló titkosszolgálati művelet miatt

2026-03-25 15:48:00 CET

Nem azok ellen kellene nyomozni, akik a törvényt betartva próbálták feltárni az igazságot, hanem azok ellen, akik visszaéltek az állam erejével, és a titkosszolgálatot, valamint a rendőrséget politikai célokra használták fel – fogalmazott a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter megköszönte Szabó Bence „hősies” kiállását.

„Az elmúlt napokban a nyilvánosság számára is egyértelművé vált, amit mi a Tiszán belül már régóta tudunk: nemcsak orosz kémeket hoz az országba Orbán Viktor, de maga is, az állampárt is a magyarok ellen kémked” – jelentette ki Magyar Péter Lajosmizsén, országjárásának egyik szerdai állomásán.

A Tisza Párt elnöke azzal folytatta: – Koholt vádakkal a kollégáinkra küldték a politikai célra használt rendőrséget, majd amikor semmit sem találtak, saját magukat buktatták le olyan titkosszolgálati manőverekkel, amik a Tisza informatikai rendszerének szétverését, tulajdonképpen az egész párt szétverését szolgálták volna.

Magyar Péter szerint azért küldték rájuk a titkosszolgákat, hogy beépüljenek a rendszereikbe, megvesztegessék, megfenyegessék és megzsarolják őket. – A szolgálatok a Fidesz vezetőinek megbízásából, az orosz módszerek szerint dolgoztak, az esküjüket megszegve egy párt lejáratásán dolgoztak. A magyar szolgálatok ezzel nem a polgárokat védték, hanem éppen ellenük szervezkedtek – fogalmazott, majd ismertette a Direkt36 tegnapi cikkét és Szabó Bence volt százados beszámolóját.

„Szabó Bence a hivatásához való hűséget választotta a maffia szolgálata helyett, és elmondta a nyilvánosságnak, milyen mocskos eszközökkel élt az állampárt és akart szembemenni minden magyar jogszabállyal. Az elmúlt két napban világossá válhatott: a bukott állampárt, a Fidesz a saját hatalma utolsó napjaiban már semmilyen törvényt, erkölcsi határt, esküt nem tisztel”

– fejtette ki álláspontját a történtekről, majd felszólította Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt, hogy indítson hivatalból eljárást.

„Nem azok ellen kellene nyomozni, akik a törvényt betartva próbálták feltárni az igazságot, hanem azok ellen, akik visszaéltek az állam erejével, és a titkosszolgálatot, valamint a rendőrséget politikai célokra használták fel” – fogalmazott Magyar Péter. Szerinte inkább a minisztériumokban, a Fidesz székházában, a Karmelitában, valamint az érintett cégeknél kellene azonnali házkutatást tartani, hogy kiderüljön, hogyan történhetett meg, hogy „egy pártállami logika szerint működő hatalom a saját eszközeivel próbált meg tönkretenni egy politikai közösséget, amelyet sok millió magyar ember támogat”.

Ez nagyon súlyos bűncselekmény: hivatali visszaélés, bűnpártolás, hamis vád és a választásokba való tisztességtelen beavatkozás szándéka is – sorolta Magyar Péter. Úgy látja, ezeknek a bűncselekményeknek az volt a célja, hogy megakadályozzák a Tisza elindulását a választásokon.

A legfőbb ügyésznek azt üzente, hogy ebben a helyzetben köteles fellépni, „tegye a dolgát, ha erre nem hajlandó, akkor vállalja a felelősséget, és mondjon le hivataláról”. Majd megjegyezte, ennek a rendszernek hamarosan vége lesz, és „minden mulasztásnak, visszaélésnek, hivatali döntésnek következménye lesz”.

Az ellenzéki párt vezetője ezt követően Sulyok Tamás köztársasági elnököt kérte arra, hogy szólaljon fel, álljon ki a jogszabályok alapján nyomozó rendvédelmi alkalmazottak mellett. Pintér Sándor és Rogán Antal felelősségére is kitért, majd Orbán Viktornak üzent, Kádár Jánoshoz hasonlítva a kormányfőt.

„A magyar emberek nevében köszönjük Szabó Bence százados úr hősiességét, mert ilyen körülmények között nem túlzás hősiesnek nevezni a kiállását. Az ő kiállása egy segélykiáltás a magyar rendőrség és ügyészek részéről” – közölte Magyar Péter. Majd arra kérte őket, hogy az óriási nyomás ellenére a következő hetekben a magyar törvényeket szolgálják, ne az állampárt utasításait teljesítsék.

Az ügy előzménye, hogy szerdán nyilvánosság elé állt a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályának nyomozója, akivel a Direkt36 február elején készített egy interjút, miközben a lap Tisza Párt bedöntésére irányuló titkos műveletről és a párt informatikusai ellen titkosszolgálati nyomásra zajló nyomozásról szóló cikken dolgozott.

A cikk kedd reggeli megjelenése után Szabó Bencénél házkutatást tartottak a rendőrök az NNI-nél lévő munkaállomásán és később a lakásában is, ezt követően a Központi Nyomozó Főügyészségen hivatali visszaélésre hivatkozva gyanúsítottként hallgatták, a tegnap történtek után a mai nappal jogviszonyát megszüntették. A felvétel készítésének idején Szabó még a rendőrség állományában volt, és az interjúban részletesen elmeséli, hogy miként nézett ki a Tisza Pártot érintő művelet belülről, és hogyan gyakorolt nyomást munkájára a Rogán Antal által felügyelt titkosszolgálati szerv, az Alkotmányvédelmi Hivatal.

Szabó elmondta, hogy a kollégáival együtt meg voltak győződve arról, hogy a Tisza elleni beszervezési művelet valamilyen titkosszolgálati akció, és bár közvetlen bizonyítékuk nem volt rá, az Alkotmányvédelmi Hivatalt gyanították a háttérben. Szabó szerint nyilvánvaló, hogy egy titkosszolgálati csoport állt a Tisza elleni művelet mögött.

„Hogy lehet az, hogy egy magyar titkosszolgálat egy pártot be akar dönteni?” – tette fel a kérdést az interjúban.

Azt is elmondta, hogy azért fordult végül a nyilvánosság felé, mert úgy érezte, nincs olyan hatóság, amely érdemben foglalkozna ezzel az üggyel.

A Direkt36 cikke nyomán kedden lapunk is beszámolt róla, hogy szervezett akció zajlott a Tisza Párt informatikai rendszerének megbénítására, majd amikor azt az ellenzéki párthoz köthető személyek le akarták leplezni, titkosszolgálati nyomásra eljárás indult ellenük. Az Alkotmányvédelmi Hivatal erre válaszul tegnap este feloldotta a Tisza Párt informatikusairól szóló információk titkosítását. A dokumentumból egy furcsa kémtörténet rajzolódik ki, és bár a leírtak egy része megerősíti a Direkt36 cikkében foglaltakat, a Tisza Párt egy betűvel sem szerepel benne.