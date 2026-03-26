Terror Csehországban: a hatóságok vizsgálják, nem a Putyin-rezsim áll-e a támadás mögött

2026-03-26 06:09:00 CET

A raktárépület felgyújtását egy eddig nem ismert, saját bevallása szerint Izrael-ellenes csoport vállalta magára, a nyomozás egyik szála azonban akár Oroszország felé is vezethet. Elég sok gyanút keltő jel van.

Mint arról beszámoltunk, pénteken felgyújtottak am egy raktárépületet a Prágától 100 kilométerre keletre fekvő Pardubice ipari parkjában. A gyújtogatást terrorcselekményként vizsgálják, elkövetőjeként a The Earthquake Faction nevű, eddig nem ismert csoport jelentkezett, amely Izrael gázai hadműveletével indokolta a terrortámadást.

Az incidens miatt a Budapestre, a CPAC Hungary konzervatív konferenciára tartó Andrej Babiš cseh kormányfő megszakította az útját – ahova Orbán Viktor támogatására érkezett volna –, és azonnal visszatért Prágába, hogy összehívja a cseh nemzetbiztonsági tanács rendkívüli ülését. Az Orbán-kormány a történtekre válaszul terrorszervezetté nyilvánította a csehországi gyújtogatást magára vállaló nemzetközi csoportot, és közölte, hogy az energetikai létesítmények után a védelmi ipari gyárak védelmét is megerősíti Magyarországon.

Bár a The Earthquake Faction nevű csoport állítása szerint az akció célja az volt, hogy „véget vessenek a vállalat szerepének a Gázában zajló izraeli népirtásban”, ez minimum sántít – mutat rá az European Pravda –, hiszen a felgyújtott raktárépületet valójában nem Izraelnek, hanem Ukrajnának gyártott drónok elhelyezésére használták.

Csehország kulcsfontosságú partnere Izraelnek a légvédelmi fejlesztésekben, csak a SPYDER nevű rendszerről kötött megállapodás értéke 540 millió euró, amelyben a cseheknek 30 százalékos részesedésük van. A terrortámadás közvetlen kivált oka,hogy a raktárépületet tulajdonló cseh cég, az LPP Holding drónfejlesztési központot akar nyitni a pardubicei ipari parkban az izraeli izraeli Elbit Systems nevű vállalattal.

Az ukrán lap cikke szerint az az LPP Holding ugyan folytatott tárgyalásokat Izraellel egy esetleges együttműködésről, valójában Ukrajnával szerződött dróngyártásra. A terrortámadásban több más létesítmény is megsérült, köztük egy ukrán cég, az Archer telephelye is, ahol hőkamerákat gyárt az ukrán hadsereg számára.

A cseh hatóságok több lehetséges forgatókönyvet vizsgálnak, köztük azt, hogy az egész háttérében az oroszok állnak. Ezt a gyanút erősíti, hogy a támadók a gyújtogatás előtt műszaki dokumentációt gyűjtöttek, az ilyen anyagok aligha érdekelnék a palesztinpárti szélsőségeseket, Oroszország számára viszont egyértelműen értékesek lehetnek. Ráadásul nem ez lenne az első eset, hogy Oroszországot terrortevékenységgel hozzák összefüggésbe cseh területen.

A történtek nagy kihívás elé állítják Babiš kormányát. A miniszterelnök a rendkívüli ülés után arra szólította fel a védelmi vállalatokat, hogy saját biztonsági intézkedéseiket erősítsék meg, mivel az államnak erre nincs elegendő forrása. Az ügy politikai súlyát növeli, hogy ha bizonyságot nyer az orosz kapcsolat, az alapjaiban rendezheti át a cseh politikai erőviszonyokat, és ellehetetlenítheti az együttműködést Putyin-párti erőkkel . Az eset ráadásul egy érzékeny politikai időszakban történt, amikor a prágai kormány orosz mintára egy szigorú, külföldi ügynökökről szóló törvényt akar átvinni a parlamenten és a társadalmi ellenálláson is..