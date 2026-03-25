Elismerte az Orlen, hogy volt átmeneti üzemanyag-korlátozás a magyarországi benzinkútjain

2026-03-25 20:01:00 CET

A jelenlegi működés kiegyensúlyozott, az ellátás folyamatos.

A múlt héten rövid távú, átmeneti logisztikai kihívások merültek fel az Orlen ellátási láncában – közölte hétfői megkeresésünkre a hálózat. Jelenlegi működésük kiegyensúlyozott, üzemanyagellátásuk fő céljukhoz híven folyamatos.

A lengyel lánc ezzel harmadszori nekifutásunkra igazolta azt a korábbi értesülésünket, miszerint a múlt hét második felében 31 hazai kútja normál oszlopain az egyszerre tankolható mennyiséget 40, az esetleges nagynyomásúakon pedig 150 literben korlátozta. Némi hírközlési káoszhoz vezetett, hogy az Orlen-korlátozásokról szóló, vasárnapi tudósításunkat többen hétfőn olvasták, az intézkedés aznap már hatályát is vesztette; a lánc aznapi közleménye viszont az előző napok intézkedéseiről hallgatva e tárgyban arra szorítkozott, hogy nincs vásárlási korlátozás. Emiatt a többi között a hvg és a Blikk is tévesen azt a következtetést vonta le, hogy az Orlen „cáfolta” lapunk értesülését, ami nem volt igaz.