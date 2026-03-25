„Egy kém vagy, ember” – Orbán Balázs személyeskedő stílusban üzent Panyi Szabolcsnak

2026-03-25 19:00:00 CET

„Önérzetes a kis lator” – írta a miniszterelnök politikai igazgatója, aki névleg a Fidesz kampányfőnöke.

„Önérzetes a kis lator… Egy kém vagy, ember, mindenkinek nyilvánvaló, ráadásul igazán visszataszító módon próbálsz felvágni vele valami csajoknak. Bukó” – szúrta ki a 444.hu Orbán Balázs kommentjét Panyi Szabolcs X-en közzétett posztja alatt.

A személyeskedő stílusú megjegyzést a miniszterelnök politikai igazgatója éppen Panyi Szabolcsnak ahhoz a bejegyzéséhez fűzte, amelyben a VSquare és a Direkt36 oknyomozó újságírója arról írt, hogy a hivatalosan a Fidesz kampányfőnökeként dolgozó Orbán Balázs egyre inkább háttérbe szorul, és voltaképpen mára már csak a saját Facebook-oldalát kontrollálhatja.

Panyi Szabolcs ellen azután indított letámadást a Fidesz és a kormányközeli média, hogy az Orbán Balázs-féle MCC kötelékébe tartozó Mandiner hétfőn publikált egy hangfelvételt, amelyben az újságíró egy forrásának arról beszél, hogy egy EU-s ország állami szervének megadta Szijjártó Péter telefonszámát, hogy ellenőrizni tudják, ugyanazt a számot figyelik-e ők is.

A kormányközeli lap emellett a hangfelvétel alapján arról is írt, „Panyi Szabolcsnak hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem”. A kormánymédia narratívája szerint Panyi azért adta meg Szijjártó telefonszámát a külföldi titkosszolgálatoknak, hogy lehallgassák a külgazdasági és külügyminisztert.

Szijjártó botrányosnak nevezte, hogy egy magyar újságíró együttműködött egy külföldi titkosszolgálattal, hogy őt lehallgathassák, csakhogy Panyi Szabolcs szerint ez nem igaz, és az egész akció egy hiteltelenítési kísérlet az orosz-magyar kapcsolatokról szóló, készülő cikke miatt.

Ami az Orbán Anitáról szóló részt illeti, Panyi Szabolcs elmondása szerint próbált úgy tenni a forrásánál, mintha nagyobb befolyása lenne, mivel úgy ítélte meg, hogy így jobban fel tudja deríteni Szijjártó Péter orosz kapcsolatait. Szerinte ez hiba volt, nyilvánvalóan nincs befolyása a külügyminisztériumban dolgozókra egy esetleges kormányváltás után.