Megvan az időpont, a parlamenti választás előtti héten jöhet Magyarországra JD Vance amerikai alelnök

2026-03-25 21:06:00 CET

Két hét múlva, 2026. április 7-8-án tesz magyarországi látogatást JD Vance amerikai alelnök – írja forrásaira hivatkozva a Reuters. A brit hírügynökség emlékeztet, JD Vance célja Orbán Viktor támogatása a magyar miniszterelnök számára minden eddiginél keményebbnek ígérkező április 12-i parlamenti választás előtt.

Orbán Viktor az Európai Unióban gyakorlatilag az egyedüli feltétlen híve az amerikai republikánus Trump-adminisztrációnak, maga a magyar miniszterelnök már 2016-ban is támogatta az akkor még csak ingatlanmilliárdos Donald Trump elnöki ambícióit. Azt az Orbán-kormánynak nem sikerült elérnie, hogy most maga az amerikai elnök jöjjön, de JD Vance előtt nemrég Marco Rubio amerikai külügyminiszter is benézett Budapestre.

Donald Trump a szombati CPAC Hungary alkalmából videóüzenetben biztosította feltétel nélküli támogatásáról Orbán Viktort.