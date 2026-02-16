Orbán Viktor: Akármilyen európai konfliktusokkal jár, Magyarország továbbra is támogatja az Egyesült Államok béketörekvéseit – Percről percre

Magyarország;sajtótájékoztató;Orbán Viktor;Egyesült Államok;Marco Rubio;

2026-02-16 11:59:00 CET

Orbán Viktor egyik kedvenc szólama, hogy Magyarország kilépett a történelem főutcájára a második Trump-adminisztráció megjelenésével, aminek a jegyében Szijjártó Péter külgazdasági és külüügyminiszter alá is írt egy atomenergetikai megállapodást a Budapestre látogató amerikai kollégával, Marco Rubióval.

A szívélyes viszony ellenére van azért nézetkülönbség, amíg ugyanis az Orbán-kormány azt hangoztatja, Magyarország teljes szankciómentességet és pénzügyi védőpajzsot kapott az Egyesült Államoktól, az amerikaiak szóltak, hogy ez nem egészen így van. Donald Trump nemrég elejtette, hogy Orbán Viktor kért tőle pénzügyi védőpajzsot, de ő nem adott, a Budapestre érkező Marco Rubio pedig jelezte, a Magyarországnak nyújtandó teljes szankciómentesség nem az idők végezetéig, hanem egy évre szól.