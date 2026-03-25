Szalay-Bobrovniczky Kristóf felhívta Szaúd-Arábia védelmi miniszterét

Szaúd-Arábia védelmi miniszterével, Hálid bin Szalmán bin Abdulaziz herceggel tárgyalt Szalay-Bobrovniczky Kristóf magyar honvédelmi miniszter - közölte az Al Riyadh Daily.
A szolgálati közlemény szerint a telefonhívást Szalay-Bobrovniczky Kristóf kezdeményezte. A telefonhívás alkalmával megbeszélték a Közel-Kelet helyzetének fejleményeit, egyebek közt szó esett Irán azon támadásairól, amelyet a térség országaiban található amerikai támaszpontok ellen hajtott végre, továbbá azok regionális és nemzetközi biztonságra, stabilitásra gyakorolt hatásait.