Szalay-Bobrovniczky Kristóf felhívta Szaúd-Arábia védelmi miniszterét

Szaúd-Arábia;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;háború Iránban;

2026-03-25 22:42:00 CET

Megbeszélték a közel-keleti helyzetet.

Szaúd-Arábia védelmi miniszterével, Hálid bin Szalmán bin Abdulaziz herceggel tárgyalt Szalay-Bobrovniczky Kristóf magyar honvédelmi miniszter - közölte az Al Riyadh Daily.

A szolgálati közlemény szerint a telefonhívást Szalay-Bobrovniczky Kristóf kezdeményezte. A telefonhívás alkalmával megbeszélték a Közel-Kelet helyzetének fejleményeit, egyebek közt szó esett Irán azon támadásairól, amelyet a térség országaiban található amerikai támaszpontok ellen hajtott végre, továbbá azok regionális és nemzetközi biztonságra, stabilitásra gyakorolt ​​​​hatásait.