Donald Trump szerint Irán beleegyezett abba, hogy nem lehetnek nukleáris fegyverei

Donald Trump szerint Irán egy kőolajra és földgázra vonatkozó értékes „ajándékot” adott az Egyesült Államoknak – az amerikai elnök erről a Fehér Házban beszélt kedden. Részleteket nem említve annyit mondott, hogy ez egy „nagyon nagy ajándék, ami rendkívüli sok pénzt ér”, és hozzátette: pontosan nem mondhatja el, miről van szó, de annak ténye azt mutatja, hogy az amerikai diplomácia a megfelelő emberekkel beszél.
Trump megismételte, hogy tárgyalások zajlanak a teheráni vezetéssel, és azokat amerikai részről Steve Witkoff, a békemissziókért felelős elnöki különleges megbízott, valamint Jared Kushner üzletember, diplomata, az elnök veje vezeti, valamint bekapcsolódott J. D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter is.
Az amerikai elnök közlése szerint Irán beleegyezett abba, hogy véglegesen lemond nukleáris fegyver birtoklására vonatkozó törekvéséről. Emellett közölte, az amerikai katonai művelet sikeres, ennek során Irán elvesztette katonai infrastruktúráját és korábbi vezetőit.
A Központi Parancsnokság kedden arról számolt be, hogy a február 28-án kezdett katonai támadássorozat eredményeként eddig 9 ezret meghaladó célpontot találtak el az amerikai haderő eszközeivel Irán területén, amivel jelentős mértékben csökkentették az iráni haderő bevetési képességeit.