Nagyon sikeres az Otthon Start

2026-03-26 10:17:00 CET

Szó esett a kormányülésen az Otthon Start programról is.

Gulyás Gergely szerint ez a rendszerváltozás óta a legsikeresebb otthonteremtési program, amely megindulása óta 45 ezer fiatalnak segítette az első otthon megszerzését. Közlése szerint 31 ezret meghaladta azoknak a száma, akiknek már folyósították a fix 3 százalékos kölcsönt, tehát nemcsak igényelték, nemcsak folyamatban van, hanem már folyósították is. Jelezte: a házasok aránya 46 százalék, az átlagéletkor 34 év, az Otthon Startot felvevők 80 százaléka 40 év alatti, az átlagosan igényelt hitelösszeg 35 millió forint, az átlagos futamidő pedig 21 és fél év.

Hozzátette, hogy a háztartások a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint januárban összesen 253, majdnem 254 milliárd forint értékben kötöttek új lakáshitel-szerződéseket, ebből az Otthon Start program keretében kötött szerződések értéke több mint 183 milliárd forint volt. Értékelése szerint ez jól mutatja, milyen jelentős helyet foglal el ma ez a program a hitelpiacon, és milyen jelentős segítséget nyújt az építőiparnak is. Kifejtette: a program kezdete óta 23 projekt keretében már 16 ezer új lakás fejlesztését engedélyezte a gyorsítópályán a rögzített kedvezményekkel az Orbán-kormány.

Szerinte ez azt jelenti, hogy ezek az ingatlanok 2026-ban, 27-ben vagy legkésőbb 28-ban el fognak készülni és meg fognak épülni. Mindemellett arra is felhívta a figyelmet, hogy azok a várakozások, amelyek szerint ez az árak gyors emelkedésével jár együtt, nem igazolódtak be, az árak már a tavalyi évben is lassabban növekedtek, mint egy évvel korábban az azonos időszakban. Megjegyezte, hogy a bérleti díjak csökkentek, és nagyon rég fordult elő, hogy Budapesten albérletdíj-csökkenés volt.

Gulyás Gergely közölte: ez nyilvánvalóan ennek a programnak a következménye, és biztosak abban, hogy az ingatlanpiac élénkülése a gazdasági növekedésre is hatással van. Úgy vélte, az a kormányzati politika, amely abban segít mindenkinek, leginkább a fiataloknak, hogy lakástulajdonossá váljanak, helyes, és indokolt fenntartani. Ennek megfelelően a fix 3 százalékos hitelprogram, otthonteremtési program eddig is beváltotta a hozzáfűzött reményeket, ezért a kormány a jövőben is fenn kívánja tartani.