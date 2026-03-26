Gulyás Gergely szerint számos olyan kérdés van, amelyben a Fidesz nem ért egyet a Mi Hazánkkal

Gulyás Gergely;

2026-03-26 10:51:00 CET

Az Index az ukrán földgázszállítás leállításáról érdeklődik.

Gulyás Gergely azt mondta, semmilyen bevételkieséssel nem kalkulálnak, mert ma Magyarországon a földgázt vagy az ország fel tudja használni, és akkor kevesebbet hoz be, vagy pedig el tudja adni. Hozzátette: egyelőre az energiaforrásokból sajnos nem túltengés és túlkínálat van a világban, hanem inkább hiány. Jelezte, hogy a fix gázszerződés egy meghatározott mennyiségre vonatkozik, és e fölött a gázt fel is tudják használni, így nem kell vásárolni, vagy másnak is el tudják adni, ezért ebből semmilyen kiesés nem keletkezik.

Szólt arról is, hogy megfelelő mennyiségben áll rendelkezésre üzemanyag, és ezeknek a pótlása is megtörténik. Hozzátette: az üzemanyagkészlet jóval több mint 80, tehát több mint 85 százaléka érintetlen, vagyis a tartalék jelentős részben rendelkezésre áll, és a stratégiai kőolajkészlet több mint háromnegyede is elérhető. Ennek alapján úgy értékelt, hogy az ország energiabiztonsága a nehéz helyzet, a világban előállt nehéz energiahelyzet ellenére is garantált.

A várható hatások kapcsán jelezte: azt remélik, hogy nem következik be kedvezőtlen változás, mivel a kutak számára így is adott egy kereskedelmi árrés. Kifejtette, hogy függetlenül attól, hogy védett ár van, és senki nem értékesíthet annál drágábban üzemanyagot, a kiskereskedelmi árrés ennek része, így a kutaknak is van hasznuk a benzin- vagy dízelértékesítésből.

Kapott kérdést azzal kapcsolatban is, hogy milyen hasonlóságokat lát a Fidesz és a Mi Hazánk Mozgalom közt. Erről szólva elmondta, ha az ország szuverenitásának védelméről van szó, akkor a Mi Hazánk szuverenista álláspontot foglal el. Hozzátette: számos olyan kérdés van, amelyben nem értenek egyet a Mi Hazánkkal. Kiemelte, hogy a Fidesz mindig is Magyarország európai uniós tagsága mellett állt ki, a brüsszeli bürokráciával szembeni éves kritikák ellenére is, és következetesen támogatta a NATO-tagságot, ami meghatározó különbség a két párt politikájában.