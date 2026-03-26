kormányinfó;

2026-03-26 10:42:00 CET

A HírTV következik. Arra a kérdésre, hogy kaptak-e már választ az ukrán elnöktől arra, hogy az Orbán-kormány leállítja a földgázszállítást Ukrajna irányába, Gulyás Gergely elmondta: – Konkrétan Ukrajna nem tud erre reagálni, hiszen van egy szerződéses kapcsolat, az e szerinti kötelezettségünknek eleget teszünk, új szerződést pedig nem kötünk.

Arra a kérdésre, egyedi esetről van-e szó az Orbán-kormány szerint Panyi Szabolcs esetében, a miniszter azt felelte, két kémbotrányról beszélhetünk, mindkettő a Tisza Párthoz köthető. Itt a Panyi-féle hangfelvétel Orbán Anitát érintő szálát említette, amit azóta minkét érintett cáfolt. Arról, számíthatunk-e további lépésekre a kormány részéről a tiszás informatikusok ellen, azt mondta, folyamatban van a büntetőeljárás, ez a nyomozó hatóságokra és a bíróságokra tartozik. „A Tisza Párt vezetése drogos partikba jár, drogélvező, drogfogyasztó. Ez a Radnai Márk által elmondottakból kiderül – állította Gulyás Gergely egy szintén a kormánypárti médiában megjelent állítólagos hangfelvételre hivatkozva.

Nem tartom bajnak, hogyha egy Fidesz-nagygyűlésen Tisza-szimpatizánsok jelennek meg. De ha valaki elmegy egy nagygyűlésre, és nem ért egyet vele, az elvárható, hogy viselkedjen megfelelően, de ne akarja ellehetetleníteni annak megtartását – mondta Gulyás Gergely azután, hogy az utóbbi időben ellenzékiek jelentek meg Orbán Viktor országjárásának állomásain.