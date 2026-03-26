Megszólalt a Legfőbb Ügyészség, miután Magyar Péter azt követelte, hogy induljon eljárás a Tisza Pártot célzó titkosszolgálati akció miatt

2026-03-26 16:26:00 CET

Politikai megnyilvánulásokat nem kommentálnak.

„Az ügyészség következetes gyakorlata, hogy politikai megnyilvánulásokra nem reagál, azokat nem kommenteli” – közölte a Legfőbb Ügyészség Kommunikációs és Sajtófőosztálya csütörtökön a Népszava megkeresésére.

Lapunk azután érdeklődött, hogy Magyar Péter szerdán, országjárásának lajosmizsei állomásán felszólította Dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt, hogy indítson hivatalból eljárást a Direkt36 kedd reggeli cikke és a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) századosának beszámolója után, miszerint titkosszolgálati művelet zajlott a Tisza Párt bedöntésére.

Arra voltunk kíváncsiak, hogyan kommentálják az oknyomozó portál cikkét, Szabó Bence sajtóban megjelent állításait és a Tisza Párt elnökének nyilatkozatát, valamint arra, hogy indul-e hivatalból eljárás az ügyben. A Legfőbb Ügyészség a fentiek mellett válaszában emlékeztetett: „A Nemzeti Nyomozó Iroda 2025. november 4. napjától nyomozást folytat a Tisza Párt informatikai rendszerét érintő bűncselekmény gyanúja miatt, amely büntetőeljárás jelenleg is folyamatban van.” Ez az eljárás eredetileg a feltört Tisza Világ applikációhoz köthető adatkezelés ügyében indult.

Magyar Péter szerint a hatóságoknak a Karmelitában és a Fidesznél is házkutatást kellene tartaniuk, mert a Tisza Párt elleni akció ügyében szerinte több súlyos bűncselekmény gyanúja is felmerült, köztük hivatali visszaélés, bűnpártolás, hamis vád és a választásokba való tisztességtelen beavatkozás szándéka. A legfőbb ügyésznek azt üzente, hogy ebben a helyzetben köteles fellépni, „tegye a dolgát, ha erre nem hajlandó, akkor vállalja a felelősséget, és mondjon le hivataláról”.

A Tisza Párt bedöntésére irányuló titkosszolgálati akcióról a Nemzeti Nyomozó Iroda századosa tálalt ki a Direkt36-nak adott, február végén rögzített, szerdán megjelent interjújában. Szabó Bence arról számolt be, hogy a Rogán Antal által felügyelt titkosszolgálati szerv, az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomást gyakorolt a Nemzeti Nyomozó Irodára két, a Tiszához köthető informatikus vizsgálatában.

Szabó Bence elmondta, kollégáival együtt meg voltak győződve arról, hogy a Tisza Párt elleni beszervezési művelet valamilyen titkosszolgálati akció, és bár közvetlen bizonyítékuk nem volt rá, az Alkotmányvédelmi Hivatalt gyanították a háttérben, valamint említést tett egy kézi irányítás alatt álló speciális titkosszolgálati egységről is. Szabó szerint nyilvánvaló, hogy egy titkosszolgálati csoport állt a Tisza Párt elleni művelet mögött. – Hogy lehet az, hogy egy magyar titkosszolgálat egy pártot be akar dönteni? – tette fel a kérdést az interjúban.

A Direkt36 cikke nyomán kedden lapunk is beszámolt róla, hogy szervezett akció zajlott a Tisza Párt informatikai rendszerének megbénítására, majd amikor azt az ellenzéki párthoz köthető személyek le akarták leplezni, titkosszolgálati nyomásra eljárás indult ellenük. Az Alkotmányvédelmi Hivatal erre válaszul még kedd este feloldotta a Tisza Párt informatikusairól szóló információk titkosítását. A dokumentumból egy furcsa kémtörténet rajzolódik ki, és bár a leírtak egy része megerősíti a Direkt36 cikkében foglaltakat, a Tisza Párt egy betűvel sem szerepel benne.

A cikk megjelenése után Szabónál házkutatást tartották és gyanúsítottként hallgatták ki hivatali visszaélés miatt. Az Orbán-kormány részéről Gulyás Gergely a mai Kormányinfón érdemben nem reagált a százados által feltártakra, helyette azt a narratívát építette, hogy a Tisza Pártban ukrán kémek dolgoznak, miközben kissé belegabalyodott az ügy ellentmondásainak feloldásába.