Magyar Péter szerint azért akarták kiiktatni a Tisza Párt informatikusait, mert megtalálták a Pegasus utódját a számítógépeiken

2026-03-26 12:31:00 CET

„Tavaly nyáron katonai kémszoftvert találtunk a gépeinken, megtaláltuk a Pegasus utódját. Egy, a Pegasusnál is modernebb, izraeli fejlesztésű titkosszolgálati eszközt, a Candirut, amelyről joggal feltételezhetjük, hogy a magyar hálózatok keleti hatalmakkal kooperálva tették a gépeinkre” – közölte Magyar Péter csütörtökön a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

A Tisza Párt elnöke azzal folytatta: – Ismertük az informatikusaink ellen történő támadásokat, zsarolásokat, és most már a teljes magyar társadalom is hallhatta ezek történetét. Azért kezdődött tegnap új időszámítás, mert lebuktak, és most már minden magyar ember számára egyértelmű, amit mi a Tisza közösségében mindig is tudtunk: egyenes gerincű, a szakmájukban legjobb magyar hazafik állnak szemben a Magyarországot orosz bábállammá tenni akaró korrupt orbáni hatalommal.

Hétköznapi emberek védik a nemzetet a fideszes hatalommal szemben, azokkal szemben, akik az orosz titkosszolgálatot hívják rá a saját nemzetükre.

Magyar Péter ezután arra kért mindenkit, hogy április 12-én tegyék fel maguknak a kérdést: az orosz bábállam magyar helytartóit választják, „vagy ezeket a hétköznapi hősöket, a keletet vagy nyugatot, az önkényt vagy a szabadságot”. Videójában ismételten megköszönte Szabó Bence százados kiállását, akire szerinte „minden magyar nevében” büszkék lehetünk. Posztjában azt is állította, hogy

„pontosan azért akarta kiiktatni az orbáni titkosszolgálat a Tisza informatikai biztonsági szakembereit, mert ők éppen feltárták a Candiru alkalmazását.”

A Tisza Párt bedöntésére irányuló titkosszolgálati akcióról a Nemzeti Nyomozó Iroda századosa tálalt ki a Direkt36-nak adott, február végén rögzített, szerdán megjelent interjújában. Szabó Bence arról számolt be, hogy a Rogán Antal által felügyelt titkosszolgálati szerv, az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomást gyakorolt a Nemzeti Nyomozó Irodára két, a Tiszához köthető informatikus vizsgálatában.

Szabó Bence elmondta, hogy a kollégáival együtt meg voltak győződve arról, hogy a Tisza Párt elleni beszervezési művelet valamilyen titkosszolgálati akció, és bár közvetlen bizonyítékuk nem volt rá, az Alkotmányvédelmi Hivatalt gyanították a háttérben. Szabó szerint nyilvánvaló, hogy egy titkosszolgálati csoport állt a Tisza Párt elleni művelet mögött. – Hogy lehet az, hogy egy magyar titkosszolgálat egy pártot be akar dönteni? – tette fel a kérdést az interjúban.

A Direkt36 cikke nyomán kedden lapunk is beszámolt róla, hogy szervezett akció zajlott a Tisza Párt informatikai rendszerének megbénítására, majd amikor azt az ellenzéki párthoz köthető személyek le akarták leplezni, titkosszolgálati nyomásra eljárás indult ellenük. Az Alkotmányvédelmi Hivatal erre válaszul még kedd este feloldotta a Tisza Párt informatikusairól szóló információk titkosítását. A dokumentumból egy furcsa kémtörténet rajzolódik ki, és bár a leírtak egy része megerősíti a Direkt36 cikkében foglaltakat, a Tisza Párt egy betűvel sem szerepel benne.

A cikk megjelenése után Szabónál házkutatást tartották és gyanúsítottként hallgatták ki hivatali visszaélés miatt. Az Orbán-kormány részéről Gulyás Gergely a mai Kormányinfón érdemben nem reagált a százados által leleplezett példátlan titkosszolgálati akcióra a legnagyobb ellenzéki erő ellen, helyette azt a narratívát építette, hogy a Tisza Pártban ukrán kémek dolgoznak, miközben kissé belegabalyodott az ügy ellentmondásainak feloldásába. A Miniszterelnökséget vezető miniszter egyébként azt állította, hogy a tiszás informatikusok maguk akartak illegális kémszoftvert beszerezni.