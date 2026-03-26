Donald Trump: Az Egyesült Államoknak semmire nincs szüksége a NATO-tól

2026-03-26 14:44:00 CET

Az amerikai elnök azt állítja, soha nem fogja elfelejteni, hogy nem segítettek neki Iránban.

Komoly tárgyalásokra szólította fel Iránt az Egyesült Államok elnöke, ellenkező esetben súlyos, az iráni vezetés számára megfordíthatatlan következményeket ígért - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

Az amerikai elnök Truth Socialönn megjelent közleményében többi között „különösnek” nevezte az iráni tárgyalókat, és kifejtette, hogy miközben könyörögnek az Egyesült Államoknak, hogy kössön megállapodást, addig a nyilvánosság előtt ettől eltérően úgy nyilatkoznak, hogy tanulmányozzák az amerikai javaslatot.

Jobb, ha gyorsan komolyabbá válnak, mielőtt túl késő lesz, mert ha az egyszer megtörténik, onnan nincs visszafordulás, és nem lesz szép - fogalmazott Donald Trump az Iránnak intézett üzenetében. Az amerikai elnök a hét elején azt jelentette be, hogy öt napra felfüggeszti az iráni erőművek ellen tervezett légicsapásokat a megkezdett egyeztésekre hivatkozva és annak érdekében, hogy időt adjon a konfliktus lezárására tárgyalásos úton, aminek során Iránnak el kell fogadnia az amerikai feltételeket.

Donald Trump egy másik internetes bejegyzésben csütörtökön ismét élesen bírálta a NATO-t, amelynek tagországai, a szavai szerint, egyáltalán semmit nem tettek, hogy segítsenek az Egyesült Államoknak az eszeveszett országgal, és most már katonailag megsemmisített Iránnal kapcsolatban. Az Amerikai Egyesült Államoknak semmire nincs szüksége a NATO-tól, de soha nem fogja ezt elfelejteni - fogalmazott.