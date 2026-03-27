2026-03-27 15:08:00 CET

Krúbi, Beton.Hofi, a Carson Coma két tagja és Laár András is ott lesz a Rendszerbontó Nagykoncerten

Újabb 14 előadó csatlakozott a Puzsér Róbert nevével fémjelzett Polgári Ellenállás szervezte eseményhez. Két nappal a parlamenti választás előtt több mint 40 előadó lép fel a Hősök terén.