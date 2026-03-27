Krúbi, Beton.Hofi, a Carson Coma két tagja és Laár András is ott lesz a Rendszerbontó Nagykoncerten

A következő 13 előadó nevével immáron teljes a Rendszerbontó Nagykoncerten fellépők sora: Krúbi, Héra Barnabás & Bóna Zsombor (Carson Coma), Laár András, NKS, Saiid, Mikee Mykanic, Bankrupt, Felső Tízezer, Funktasztikus, Tha Patkányz, Peety, G Ras , HRflow – közölte még csütörtökön a Facebook-oldalán Puzsér Róbert, akinek mozgalma, a Polgári Ellenállás a koncert szervezője. Április 10-én délután öt órától öt órán át több mint negyven előadó lép majd ingyenesen a Rendszerbontó Nagykoncert színpadára azért, hogy a szervezők szerint a kultúra erejével segítsék a rendszerváltást. Pénteken aztán a Polgári Ellenállás Facebook-oldalán megjelent, hogy fellép Beton.Hofi is.
Az ingyenes koncert megrendezési költségeihez, technikai és infrastrukturális finanszírozásához támogatói felhívást is közzétettek, és a Polgári Ellenállás támogatói oldala szerint eddig 5408 támogatótól 51 076 911 forint gyűlt össze. Jelentős tömegre számítanak, az esemény Facebook-oldalán több mint 63 ezer érdeklődő jelentkezett, és csaknem 11 ezren írták azt, hogy ott lesznek.
A Rendszerváltó Nagykoncerten, ahogy korábban arról beszámoltunk, a közreműködő előadók egy-egy rendszerkritikus dal erejéig lépnek fel. A fellépők között olyan ismert és népszerű zenészek lépnek fel, mint Azahriah, Dé:Nash, Ivan and the Parazol, Hétköznapi Csalódások, Sisi, Mehringer Marci, Pajor Tamás, Elefánt, Sickratman, Nyers (Czutor Zoltán és Czutor Győző).