Elefánt, Bongor, Hősök – A Rendszerbontó Nagykoncert újabb fellépőit jelentették be

2026-03-23 14:27:00 CET

Mint arról már korábban beszámoltunk, két nappal az országgyűlési választások előtt, április 10-én péntekre úgynevezett Rendszerbontó Nagykoncertet hirdetett a Puzsér Róbert nevével fémjelzett Polgári Ellenállás mozgalom, most pedig az esemény újabb fellépőit jelentették be.

A Puzsér Facebook-oldalán hétfő délelőtt megjelent bejegyzés szerint ott lesz

Elefánt,

Bongor,

Hősök,

6363 (Gege),

Galaxisok,

Sickratman,

Mudfield,

Nyers (Czutor Zoltán és Czutor Győző),

Filo,

Chandler B.,

Fucky & Fekete Kobra.

Számos fellépőt már bejelentettek, a korábbi tájékoztatás szerint összesen több mint harminc előadó lép majd a Rendszerbontó Nagykoncert színpadára azért, hogy – mint fogalmaztak – a kultúra erejével segítsék a rendszerváltást. Az érdeklődőket arra kérték, pártjelvényeket ne hozzanak, továbbá ha tehetik, támogassák anyagilag a rendezvényt.