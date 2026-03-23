Elefánt, Bongor, Hősök – A Rendszerbontó Nagykoncert újabb fellépőit jelentették be

Mint arról már korábban beszámoltunk, két nappal az országgyűlési választások előtt, április 10-én péntekre úgynevezett Rendszerbontó Nagykoncertet hirdetett a Puzsér Róbert nevével fémjelzett Polgári Ellenállás mozgalom, most pedig az esemény újabb fellépőit jelentették be.
A Puzsér Facebook-oldalán hétfő délelőtt megjelent bejegyzés szerint ott lesz
Elefánt,
Bongor,
Hősök,
6363 (Gege),
Galaxisok,
Sickratman,
Mudfield,
Nyers (Czutor Zoltán és Czutor Győző),
Filo,
Chandler B.,
Fucky & Fekete Kobra.
Számos fellépőt már bejelentettek, a korábbi tájékoztatás szerint összesen több mint harminc előadó lép majd a Rendszerbontó Nagykoncert színpadára azért, hogy – mint fogalmaztak – a kultúra erejével segítsék a rendszerváltást. Az érdeklődőket arra kérték, pártjelvényeket ne hozzanak, továbbá ha tehetik, támogassák anyagilag a rendezvényt.