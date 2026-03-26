Hadházy Ákos szerint még a parlamenti választás előtt lebetonozhatják földutat a hatvanpusztai Orbán-birtoknál

útfelújítás;beton;Hadházy Ákos;Hatvanpuszta;Orbán-birtok;

2026-03-26 16:05:00 CET

Bár nem tudni, hivatalosan ki fizeti a számlát, a munkákra a magyar adófizetők biztosítják az összeget.

Egy aszfaltozógépre bukkant Hatvanpusztán Hadházy Ákos.

A független országgyűlési képviselő felült az aszfaltozógépre, amelynek a jelenléte szerinte annak a jele, hogy még a parlamenti választás előtt szilárd burkolatúvá akarják tenni a földutat. Bár a munkák még nem indultak el, az útburkolatot korábban burkoló kavicsréteget már lefedték. Közölte, lehet azért akarják most megcsinálni, mert parlamenti választás előtt mert utána már nem lesz lehetőségük rá. Rossz hír viszont, hogy ezek szerint még bíznak annyira az oroszok beavatkozásában és módszereiben, hogy ezt is meg merik csinálni.

A másik rossz hír: közben egészen nagy forgalmú országos főutak, vagy a kivéreztetett önkormányzatokra hagyott utak (igen, Zuglóban is) egyszerűen szétesnek. Posztját azzal zárta, nem tudni, hogy az aszfaltozást ki fizeti hivatalosan, azonban Hadházy Ákos szerint az adófizetők állják a számlát.