Mentálisan és fizikailag egyaránt fáradt a korábbi főnyomozó, aki kitálalt a Tisza Pártot célzó titkosszolgálati akcióról

rendőrség;hivatali visszaélés;gyanúsítás;Szabó Bence;Laczó Adrienn;

2026-03-26 14:27:00 CET

Ügyvédje szerint Szabó Bence meggyanúsításával kapcsolatban több okból sem áll meg a gyanú.

Egészen biztosan nem állapítható meg a társadalomra veszélyesség egy visszaélés nyilvánosságra kerülése esetén - mondta el a hvg érdeklődésére a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztály korábbi, kiemelt nyomozójának jogi képviselője.

Laczó Adrienn szerint az esetben a házkutatás nem, de az azonnali gyanúsítás mindenképpen rendkívülinek számít. – Azonnali gyanúsítás természetesen létezhet, például, ha valakit tetten érnek, de itt ilyenről egyáltalán nincs szó. Még ha az ügyészek úgy is gondolják, hogy hivatali visszaélésről van szó, először meg kell vizsgálni, megáll-e a gyanúsítás. Itt azonban nincs tanú, sőt amit lefoglaltak, még nem is tudták elemezni, így az ügyészek egyszerűen nem lehettek annyi tény birtokában, mint amit beleírtak a gyanúsításba - fogalmazott. Az ügyvéd ezzel arra utalt, hogy az ügyészek szerint Szabó Bence konkrét nyomozati iratokat, jelentéseket adott át a sajtónak. „Normális körülmények között feltérképezik a tényeket egy gyanúsítás előtt, de itt nem erről van szó. A riport megjelenésén kívül, amivel kapcsolatban elmondta, hogy ő szivárogtatott, többet nem tudhattak” - mondta.

A hatályos jogszabályok szerint a hivatali visszaélés bűncselekményét az követi el, aki hivatali kötelezettségét megszegi, hatáskörét túllépi vagy hivatali helyzetével visszaél. Utóbbi bűncselekménnyel gyanúsították meg a századost. Laczó Adrienn hangsúlyozta, hogy a tényállás feltétele, hogy az érintett jogtalan előny megszerzésére, vagy jogtalan hátrány okozására törekedjen. Álláspontja szerint ez a feltétel ebben az ügyben nem állapítható meg. Elmondása szerint Szabó Bencét nem ilyen szándék vezette, hanem az, hogy a nyilvánosság tudomást szerezzen a történtekről. Közölte, hogy nemhogy előnye nem származott belőle, hanem tisztában volt azzal is, hogy emiatt elveszíti a munkáját. Az ügyvéd szerint azonban ez az elem ebben az esetben nem áll fenn, mivel a feltárt, rendkívüli visszaélés nyilvánosságra kerülése inkább a társadalom érdekét szolgálja.

Laczó Adrienn arról is beszámolt, hogy panaszt nyújtottak be a gyanúsítás ellen, amelyet hamarosan részletes indoklással egészítenek ki, és az ügy valamennyi iratát is kikérik, ugyanakkor jelenleg ők is a további fejleményeket várják. Hozzátette, hogy hosszú időszak következik, mivel az ügyészeknek ilyenkor minden adatot le kell menteniük, feltérképezik Szabó Bence kapcsolatrendszerét, valamint átnézik az üzeneteit. Ezek során azt vizsgálják, hogy van-e nyoma annak, hogy a rendőrnyomozó bárkinek iratokat adott át.

Arra a kérdésre, hogy milyen állapotban van Szabó Bence, azt mondta, mentálisan és fizikailag is nagyon fáradt, mivel az élete felrobbant, és azzal is meg kell küzdenie, hogy elveszítette a hivatását, amelynek egész életében élt.