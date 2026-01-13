Hadházy Ákos: Hatvanpuszta minden szobájára jut egy cserépkályha, azokba pedig egy falunyi tűzifa

Orbán Viktor;hideg idő;tűzifa;Hatvanpuszta;cserépkályha;

2026-01-13 12:49:00 CET

Az biztos, hogy a mezőgazdasági üzemnek beállított kúria kényelmét élvezők farkasordító hidegben sem fognak fázni.

Hatvanpusztán a „tisztilak” minden szobája egyedi cserépkályhával is fűthető. Lévai Anikó asszony saját konyhájában pedig sütni is lehet benne. Utóbbiból legalább tíz van még a többi épületben – derült ki Hadházy Ákosnak az orbáni hatvanpusztai birodalmat bemutató Facebook-sorozata legújabb részéből, amelyben képeket is látni az ott lakók vagy megszállók hőérzetét biztosító berendezésekről.

Mint azt a független országgyűlési képviselő írta, létezik ugyanott egy legdrágább antik hatású vagy éppen antik cserépkályha is, de annak készítője az arról készült fotót már nem is merte odaadni, de azért ezek is elég szépek ahhoz képest, hogy csak egy „mezőgazdasági üzemben” állnak Orbán Viktor szerint.

– Jó tudni, hogy az őspark végében hatalmas mennyiségű, egy egész falunak elegendő tűzifa várja, hogy Orbán Viktorért eléghessen – utalt Hadházy Ákos egy augusztusi posztjára, amelyben ugyancsak közölt képeket a fák és bokrok közé rejtett rakásokról. Szerinte ugyanakkor nem valószínű, hogy maga a „főnök” fogja a fát aprítani és a cserépkályhákat, kandallókat megrakni ebben a farkasordító hidegben. „Biztosak lehetünk benne, hogy pártunk és népünk jóságos vezetője, Putyin pincsije és Trump lábtörlője nem fog fázni semmikor. Csak ha hűvösre kerül” – jegyezte meg az ellenzéki politikus.