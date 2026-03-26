Megjelent az Orbán-kormány rendeletcsomagja az Ukrajnába irányuló földgázszállítás leállításáról

A fokozatos leállítás azt jelenti, hogy a legkorábban a nyár közepén érhet véget a szállítás. Az Orbán-kormány a betárolási kötelezettséget szétdobja több piaci szereplő között, ennek jogi kikényszerítését a veszélyhelyzeti jogrend eszközeivel biztosítják.