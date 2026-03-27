Több magyar kormánytag elleni szankciókat készít elő két amerikai szenátor

2026-03-27 09:39:00 CET

Egyikük szerint JD Vance aligha azért jön Magyarországra, hogy a választások előtt támogasson egy korrupt kormányt.

Egy demokrata és egy republikánus amerikai szenátor által előkészített, „Block Putyin” néven ismert törvényjavaslat elfogadása arra kötelezheti az amerikai vezetést, hogy pénzügyi szankciókat, valamint beutazási, azaz vízumtilalmat vezessen be egyes magyar kormányzati tisztviselőkkel szemben – írja a Financial Times közlésére hivatkozva az Euronews.

A tervezet két csoportra bontja az érintetteket: az egyikbe azok tartoznak, akik biztosítják Magyarország orosz olaj- és gázbeszerzéseit, a másikba pedig azok, akik gátolják Ukrajna támogatását. A javaslat név szerint nem említi Orbán Viktor miniszterelnököt, ugyanakkor ismert, hogy a kormányfő már két alkalommal is megvétózta az Európai Unió Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelcsomagját, miközben decemberben az Európai Tanáccsal abban állapodott meg, hogy Magyarországnak ebből a hitelből pénzügyileg nem kell részt vállalnia.

Jeanne Shaheen és Thom Tillis szenátorok várhatóan még a héten benyújtják a szóban forgó törvényjavaslatot. Mindketten korábban is bírálták az európai országok orosz energiától való függőségét, annak ellenére, hogy az Európai Unió tagállamainak többsége az ukrajnai háború 2022-es kezdete óta jelentősen csökkentette az orosz olaj- és gázimportját. Tillis hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak és szövetségeseinek egységesen kell támogatniuk Ukrajnát, továbbá jelezte, hogy ezeknek az országoknak meg kell szakítaniuk gazdasági kapcsolataikat Oroszországgal annak érdekében, hogy Moszkva ne finanszírozhassa az ukrajnai háborút az ilyen megállapodásokból származó bevételekből. Kijelentette, hogy az új törvény felelősségre vonná a magyar tisztviselőket, és egyben iránymutatást adna Magyarországnak arra, miként térhet vissza szövetségeseihez az orosz energiától való függőség csökkentésével és Ukrajna támogatásának akadályozásának megszüntetésével.

Jeanne Shaheen JD Vance esetleges budapesti látogatásával kapcsolatban is megszólalt. Úgy fogalmazott, hogy az amerikai alelnök