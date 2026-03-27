Egy dokumentumfilm szerint droggal, fenyegetéssel és alkohollal is dolgozik vidéken a fideszes szavazatvásárló gépezet

Fidesz;szegénység;szavazatvásárlás;

2026-03-27 11:22:00 CET

A beszámolók szerint vannak, akik büntetésként nem kaptak tűzifát vagy közmunkát, de az is előfordult, hogy tartozás hiányában kikapcsolták náluk a vizet vagy éppen a villanyt.

A Fidesz rendszerszinten, gyakran alvilági szereplők és polgármesterek közreműködésével tartja félelemben a legszegényebb települések lakóit, akik sok esetben nem pénzbeli ellenszolgáltatást kapnak a szavazatukért – ezt mutatja be közvetett bizonyítékokon keresztül A szavazat ára című dokumentumfilm.

Mint a hvg.hu írja, a filmben összesen hatvan megszólaló – köztük civilek és a szavazatvásárlási rendszer korábbi résztvevői – ismerteti részletesen, miként él vissza állításuk szerint a hatalom a legkiszolgáltatottabb emberek helyzetével. A készítők szerint 14 vármegyéből érkeztek információk arról, hogy a szegényebb településeken működő csoportok – gyakran polgármesterekkel együttműködve – a választás napján teljesítendő kvóták érdekében dolgoznak, és különböző eszközökkel befolyásolják a választókat.

A beszámolók alapján nem minden esetben pénzt adnak a szavazatokért, hanem a kiszolgáltatottságot használják ki: egyeseknek alkoholt vagy drogot adnak, másokat fenyegetéssel, például a gyámhivatallal próbálnak nyomás alá helyezni.

„Az alkoholistákat megitatják pálinkával, a függőknek meg 1000 forintos kristályt adnak”

– hangzik el a filmben, ahol azt is állítják, hogy egyes esetekben 5-10-20 ezer forintot fizetnek a szavazatokért. A film szerint korábban az ellenzéki pártok egy része is alkalmazott hasonló módszereket, de nem ilyen kiterjedtséggel és hatékonysággal.

A bemutatott rendszer célja nemcsak a mozgósítás, hanem azok zaklatása is, akik nyíltan nem fideszesek. Több megszólaló pedig arról számolt be, hogy büntetésként megvonták tőlük a tűzifát, a közmunkát, vagy kikapcsolták az áramot és a vizet, tartozás hiányában is. A beszámolók alapján a hálózat csúcsán a térség országgyűlési képviselői állnak, a pénz pedig polgármestereken, dílereken, striciken és uzsorásokon keresztül jut el a végrehajtókhoz, akik közül a szervezők akár milliós összegeket, a szavazókörökért felelők pedig 35-70 ezer forintot kaphatnak.

Egy volt résztvevő szerint egyes családoknál a hálózat emberei a szavazás előtti napon beköltöznek, ott alszanak, majd másnap a szavazásig kísérik őket, különösen azoknál, akikben nem bíznak. A szavazókörökben előfordul, hogy bekísérik a választókat és helyettük ikszelnek, míg aki nyíltan szavaz, előre megkapja a juttatást, illetve az is gyakori, hogy az érintettek írástudatlanságra hivatkozva kérnek „segítséget”.