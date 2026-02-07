„Maffiamódszereket alkalmaznak” – Petíciót írt az italért, pénzért és drogért vett szavazatok miatt Kövér Lászlónak egy roma jogász

petíció;szavazatvásárlás;

2026-02-07 19:59:00 CET

Bizonyos roma szervezetek zsibvásárnak tekintik a választást, ahol tetszésük szerint adják-veszik a szavazatokat – kifogásolta Rafael Lion jogász, aki a házelnöknek címzett petícióban a törvény szigorítását kezdeményezi.

Több olyan választókerület is lehet, ahol néhány száz szavazat döntheti el, hogy melyik egyéni jelölt nyeri el a parlamenti mandátumot. Kifejezetten elkeserítő az a tény, hogy több esetben is élelmiszerért, alkoholért, kábítószerért és anyagi juttatásért cserébe vásárolnak szavazatokat a jelölteknek „kampányoló” emberek – írja Rafael Lion szegedi roma jogász abban a petícióban, amit a jövő héten készül elküldeni Kövér László házelnöknek.

Rafael Lion szeretné elérni, hogy az Országgyűlés szigorítsa a Büntető törvénykönyvet. Lapunknak elmondta, hogy a szavazatvásárlás a választás rendje elleni bűncselekménynek számít, amit a törvény legfeljebb 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethet.

A valóságban ez általában felfüggesztett börtönbüntetést jelent, aminek nincs visszatartó hatása.

A roma jogász azt kéri a törvényhozástól, fontolja meg annak a lehetőségét, hogy a törvényi tényállás alapesetét 5 évig terjedő szabadságvesztéssel rendelje büntetni. Kéri továbbá, hogy minősített esetként rögzítsék a jogszabályban, ha üzletszerűen, illetve bűnszövetségben követik el a fenti bűncselekményt.

A petícióban és a Népszavának nyilatkozva külön kitért a cigányságra. A szervezett szavazatvásárlásról szinte minden választás során felbukkannak hírek, a probléma elsősorban az ország szegényebb, romák által nagy számban lakott településein jelentkezik – emlékeztetett. A közelmúltból felidézte Tiszabura esetét, ahol a szavazatvásárlások miatt csak a harmadik időközi választás bizonyult érvényesnek, de még annak az eredményét is megóvták. Csalások ugyanis a harmadik alkalommal is történtek. A panaszt azzal utasították el: a győztes és a vesztes szavazatai között túl nagy volt a különbség ahhoz, hogy a jogsértések érdemben befolyásolják a választás kimenetelét.

Bizonyos roma szervezetek – fogalmazott – zsibvásárnak tekintik a választást, ahol tetszésük szerint adják-veszik a szavazatokat. „2024-ben tömegével jöttek hozzám a cigányok, hogy segítsek óvást benyújtani, mert az adott településen vásárolták a szavazatokat” – számolt be a legutóbbi önkormányzati választásokon szerzett tapasztalatairól Rafael Lion. Biztosra veszi, hogy a április 12-i parlamenti választáson sem lesz másként, sőt, számítani kell arra, hogy még hatványozottabban így lesz.

Gondoljuk el – említett egy lehetséges példát –, hogy

az észak-magyarországi régióban vannak olyan egyéni választókörzetek, ahol eléri a 15 ezret a szegénységben élő romák száma. Ha csak a 20 százalékuknak megveszik a szavazatát, az már 3 ezer embert jelent. Szorosabb eredmény esetén abban a körzetben ők fogják eldönteni a választást.

Esetenként egy doboz cigarettáért vagy élelmiszercsomagért lehet szavazatot venni, de Rafael Lion úgy tudja, hogy ma már egyre inkább több tízezer, akár 50 ezer forintba is kerülhet egy-egy voks. A szegénységben, kiszolgáltatottságban élő romák közül – képzeljük bele magunkat a helyzetükbe – kevesen tudnak ellenállni a csábításnak.

A szegregátumokban sok a szenvedélybeteg, közöttük a kábítószeres: ők gyakran különféle dizájner drogokért adják el a szavazatukat. Rafael Lion elmondása szerint nem feltétlenül a kábítószer-terjesztők a szavazatvásárlók, az „anyagot” tőlük veszik meg azok, akik aztán korrumpálják a választókat. Az biztos – jelentette ki –, hogy valóságos maffiamódszereket alkalmaznak. Közbevetettük, hogy

a szavazatvásárlással általában a Fideszt hozzák összefüggésbe. Miért lenne elvárható a kormánypárttól a törvényi szigorítás?

Rafael Lion kérdésünkre állította: ez minden pártnak érdeke, amelyik a demokráciát nem gúny tárgyának tekinti. Közös érdek, hogy az, aki egy parlamenti mandátum sorsát „jogsértő, aljas módszerekkel próbálja befolyásolni, ne gondolhassa azt, hogy csak felfüggesztettet fog kapni kérte”.

Ahogyan az embercsempészet büntetésekor egyik napról a másikra szigorította a jogszabályt a parlament, ugyanez most is megvalósítható lenne – hangsúlyozta. Hiszen a szavazatvásárlás súlyosabb büntetése nem érinti magát a választási rendszert.

A fideszes érzelmű Rafael Lion szerint a csalások megakadályozásán kívül a politikai indulatokat is jó lenne megfékezni. Elmondta, hogy a közösségi oldalán rendszeresen súlyos fenyegetéseket kap „tiszásoktól”, amiért a kormánnyal szimpatizál. Ezt ugyanúgy elfogadhatatlannak tartja, mint azt, hogy Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét a Cigány Közösségek Szövetsége (CiKöSz) egyik helyi politikusa lefejezéssel fenyegesse.