Pert indított a pécsi Janus Pannonius Múzeum Lázár János tárcája ellen a több ezer Zsolnay-műtárgy miatt

per;Lázár János;Zsolnay;Janus Pannonius Múzeum;

2026-03-28 11:49:00 CET

A JPM szerint a miniszter határozata veszélyezteti a pécsi Zsolnay-örökség integritását és a közgyűjtemény egységét.

A pécsi Janus Pannonius Múzeum (JPM) közigazgatási pert indított Lázár János miniszteri határozata ellen, amely 7266 darab 1951-ben államosított Zsolnay-műtárgy örökösök részére történő kiadását rendelte el – számolt be a Szabad Pécs. A múzeum jogszabálysértőnek tartja a januári döntést. Azzal érvel, ha a múzeum kiállítási anyagának jelentős része a Zsolnay-leszármazottak birtokába kerül, az veszélyezteti a pécsi Zsolnay-örökség integritását és a közgyűjtemény egységét – gyakorlatilag kiüríthetik a múzeumot. A folyamatban lévő perben a JPM egyik beadványában azonnali jogvédelmet kért, amelyet a bíróság elutasított.

A mostani jogi konfliktus egy hosszabb folyamat része. A pécsi Zsolnay-gyárat 1948-ban államosították, a mintegy 12 ezer darabot számláló gyári gyűjtemény a JPM-é lett, ebből a több mint 7 ezer darabos, páratlan szépségűtöbb milliárd forint értékű kerámiagyűjtemény a JPM 1951-ben alapított Zsolnay Múzeumába került.

A rendszerváltás után a Zsolnay-leszármazottak e gyűjtemény jelentős részére jelezték igényüket, mondván, a műtárgyak jogszerűtlenül kerültek állami tulajdonba, azok a családtagok személyes tulajdonát képezték. Az állami tulajdonjog gyakorlója 2016-ban elutasította a kérésüket. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. álláspontja szerint a mintadarabokat is tartalmazó gyűjtemény a gyár egyik egysége volt, ezért az örökösök csak kárpótlásra jogosultak.

Mégis fordulat történt az ügyben, miután a Zsolnay-örökösök 2017-ben ismét benyújtották az igényüket. 2018 tavaszán Lázár János kancelláriaminiszter az általa elindított restitúciós (visszaszolgáltatási) folyamat részeként úgy döntött, e műtárgyak birtokjoga – azaz nem a tulajdonjoga – az örökösöket illeti meg. Egy pécsi közjegyző 2018 nyarán adott ki az örökösök részére egy öröklési bizonyítványt, amely szerint 1/6 és 1/8 arányban ők törvényes örökösök.

A 2018-as miniszteri határozatot Gulyás Gergely kancelláriaminiszter 2019 nyarán érvénytelenítette, a korábbi miniszteri döntés felülvizsgálatát kezdeményezte. Ekkor újból perre mentek az örökösök, de keresetüket két évvel később elutasította a Fővárosi Törvényszék. A Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. még abban az évben, 2021-ben indított pert a gyűjtemény kiadásáért, ezt az igényt a bíróság 2023 végén utasította el.

Az ügyben született miniszteri határozatok egyedi közigazgatási döntések, nem nyilvánosak. Csak a perekből lehet következtetni arra, a Zsolnay-gyűjtemény pontosan hány darabjának birtokjogáért folyik a jogi küzdelem.