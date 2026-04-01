Egyelőre hiába az orbáni tilalom, átmenetileg még nőhet is a Magyarországról Ukrajnába tartó földgáz mennyisége

2026-04-01 05:50:00 CEST

A nem lakossági gázáron keresztül ronthatja a magyarországi vállalatok versenyképességét, emelheti az inflációt, piacellenes és az uniós jog szempontjából is megkérdőjelezhető – vélekedett lapunk megkeresésére Bali Gábor energiapiaci szakértő az Ukrajna felé tartó földgázszállítás betiltását elrendelő szabályokról.

Mint ismert, Orbán Viktor szerdán jelentette be: amíg az ukránok nem nyitják vissza az orosz kőolajat szállító Barátság kőolajvezetéket, a dízelexport után a földgázkivitelt is leállítja Ukrajna felé. Bejelentése szerint a földgázt inkább letároljuk, mert az ukránok a fűtőanyagot dél felől ideszállító Török Áramlat rendszer orosz telepeit is támadják. Egyes forrásaink a bejelentést erkölcsileg és szakmailag is botrányosnak nevezték, később az indulatok némiképp csitultak: a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet ugyanis alapvetően azt írta elő, hogy a nagynyomású magyarországi vezetékrendszert kezelő, a magántulajdonú Molhoz tartozó FGSZ a harmadik negyedévre nem írhatja ki az ukrán határt keresztező gázcsövek használati jogának szokásos kereskedői aukcióját.

Bár a jogszerűséget a szakértő nem kívánta megítélni, az átmenőf orgalom csökkenése szerinte az FGSZ-nél akár évi több mint ötmilliárd forint kiesést is hozhat a rendszerhasználati díjakban. A harmadik negyedévi tilalom ismeretében ugyanakkor a már lekötött-leszerződött második negyedévi szállítási lehetőségek még teljesebb kihasználásával az Ukrajnának szállított földgáz mennyisége még nőhet is – vélekedett. A kiesés növelheti a magyarországi rendszer működtetésének egy köbméterre jutó költségeit, vagyis a rendszerhasználati díjak egységárát, ami a lakosságon kívüli, azaz a versenypiaci földgázár emelésén keresztül az inflációt is fokozza. Gulyás Gergely megjegyzését, hogy az eredendően Ukrajnába szánt földgázt más majd megveszi, Bali Gábor szakmailag nem tudta visszaigazolni.

A jogszabálycsomag egyes iparági szereplőket földgáztárolásra is kötelez, a lakossági ellátást végző MVM-re rótt, megemelt szint a kiadásokkal együtt az állami cég költségvetési támogatási szükségletét is növelheti. Az FGSZ újonnan előírt kötelezettségét Bali Gábor azért furcsállja, mert az iparágban a szállító kifejezetten elkülönül a terméket tulajdonló kereskedőtől. A többi gázkereskedőre rótt, szakmailag szokatlan előírás pedig szintén növelheti az inflációt.

Arra a felvetésünkre, hogy Magyarország földgázellátása csak orosz nyersanyaggal képzelhető-e el, a szakértő egyértelmű nemmel felelt. Bár ez alighanem emelheti a térségi árakat, a drágulás tíz százaléknál alacsonyabb vagy magasabb mértékéről szakmai vita zajlik. Ez a lakossági árat viszont nem befolyásolja, mert annak meghatározása tiszta politika – szögezte le Bali Gábor.