Szijjártó Péter a kitiltott kárpátaljai magyar parancsnokról: Mindig lesz következménye annak, ha valaki a magyar szuverenitást támadja

Azok az újságírók és politikusok, akik ünneplik az ukránokat és a kitiltott katonai vezető oldalára állnak, fognak-e panaszkodni, ha a benzinkúton nem lesz üzemanyag? – tette fel a kérdést a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó a Tranzit fesztiválon hosszasan ostorozta az Európai Uniót, az orosz kapcsolatokról viszont pozitívan beszélt.