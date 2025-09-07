A szombatról vasárnapra virradó éjszaka, az oroszországi Brjanszki területen.
A cél deklaráltan az, hogy megszakítsák az orosz hadsereg folyamatos benzinellátását.
Azok az újságírók és politikusok, akik ünneplik az ukránokat és a kitiltott katonai vezető oldalára állnak, fognak-e panaszkodni, ha a benzinkúton nem lesz üzemanyag? – tette fel a kérdést a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó a Tranzit fesztiválon hosszasan ostorozta az Európai Uniót, az orosz kapcsolatokról viszont pozitívan beszélt.
Előfordulhat, hogy egyes tagállamok annyira utálják az Orbán-kormány oroszpárti politikáját, hogy figyelmen kívül hagyják a döntést.