Kiszivárgott a belső külügyi protokoll, amely szerint Szijjártó Péternek és küldöttségének mentességet kell kérni a repülőtéri poggyászvizsgálatok alól

A Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztériumban létezik egy belső protokoll, amely szerint poggyászátvilágítási mentességet kell kérni a teljes magyar delegációnak érkezésnél, illetve elutazásnál, tekintettel a külön repülőgépen történő utazásra. Ha más nem, legalább miniszter kapjon mentességet – hívja fel a figyelmet Facebook-posztjában egy egykori külügyes dolgozótól átadott dokumentumra hivatkozva Juszt László.
Az újságíró mindenkit kér, hogy vesse össze ezt az utasítást Panyi Szabolcs újságíró információjával, amely szerint magyar kormányzati repülőgépeken, illetve magyar kormányzati személyek által használt magánrepülőgépeken nagy összegű készpénz, illetve drágakő érkezhetett Oroszországból Magyarországra már 2016-2017 óta. „Nos, akkor a már nemcsak az útszéli rablást, a szolgálatok politikai célú felhasználását, hanem a csempészetet is hozzáírhatjuk Orbán-kormány bűncselekményeinek sorához, és még nincs vége a napnak… – kommentálta ezt Juszt László.
Diplomáciai küldöttségek – fűzhetjük hozzá – eleve mentességet élveznek a poggyászvizsgálat alól.
Mint megírtuk, Panyi Szabolcs hat ország nemzetbiztonsági információira hivatkozva számolt be a készpénz, illetve drágakő-szállítmányokról. Szerinte a az Orbán-kormányban sejtették, hogy ennek feltárására készül, így most elővágásként tett feljelentést ellene kémkedés miatt.