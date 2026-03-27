2026-03-27 19:30:00 CET

Kiszivárgott a belső külügyi protokoll, amely szerint Szijjártó Péternek és küldöttségének mentességet kell kérni a repülőtéri poggyászvizsgálatok alól

Ennek most azért van jelentősége, mert szivárgó információk szerint magyar kormányzati repülőgépeken, illetve magyar kormányzati személyek által használt magánrepülőgépeken nagy összegű készpénz, illetve drágakő érkezhetett Oroszországból Magyarországra 2016-2017 óta. Diplomáciai küldöttségek eleve mentességet élveznek a poggyászvizsgálat alól.