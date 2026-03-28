Megsemmisítette a Hadházy Ákos mellett tüntető, ferences pappal vitázó demonstrálók büntetéseit a bíróság

2026-03-28 13:09:00 CET

Az ellenzéki politikus úgy tudja: a rendezvény harangozással megzavarása nagy vitákat váltott ki a ferencesek közt.

A bíróság törvénytelennek ítélte és lezárta a rendőrség eljárását a Ferenciek terén tüntetőkkel szemben - közölte egy szombati bejegyzésében Hadházy Ákos.

Mint írta, az általa koncepciósnak minősített eljárás során a vallásgyakorlás jogának megsértéséért 65-160 ezer forint közt terjedő bírságot szabott ki azokra a demonstrálókra, akik bementek a templom szélfogójába megkérdezni, hogy meddig tart még a húsz perce, nyilván a tüntetés megzavarására szolgáló harangszó. A bíróság szerint a rendőrség ugyan lefolytatta a bizonyítási eljárást, csak elfelejtette figyelembe venni az ott kapott tényeket és nagy igyekezetében elfelejtette indokolni is a büntetéseket. A bíróság határozatából az is kiderül, hogy az egyikük be se ment a templomba.

Az ellenzéki képviselő nagyon sajnálja és áldozatnak tartja azokat a papokat, akik „a hatalom által felhergelten részt vettek ebben a heccben. Eszközök voltak ők egy propaganda műveletben és tudom, hogy a ferencesek közösségében is nagy belső vitát okozott a tüntetést megzavaró harangozás”.

Hadházy Ákos egyben sajnálatát fejezte ki azon rendőrök iránt, akik - feltételezése szerint - felső utasításra részt vettek ebben a „komédiában”.