Magyar Péter: Egy szellemekkel és képzelt ellenséggel hadakozó Orbánt láttunk

2026-03-28 12:47:00 CET

Közölte azt is, hogy a Tisza Párt elleni, állítólagos titkosszolgálati műveletről nyilvánosan beszélő Szabó Bencét várják vissza akár a rendőrség kötelékébe, akár a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalba.

Egy önmagából kiforduló, szellemekkel és képzelt ellenséggel hadakozó, valaha talán jobb sorsra érdemes miniszterelnököt láthattunk Győrben - jelentette ki a Tisza Párt elnöke országjárásának őrbottyáni állomásán.

Magyar Péter a 444 beszámolója szerint azt mondta, számára megdöbbentő volt látnia Orbán Viktort, ahogy „ahogy már képtelenségeket kiabált azok felé, akik egyébként a haza többségét alkotják. Orbán Viktor tegnap este teljesen elveszítette a kontrollt. Magyarországon senki nem akar ukránbarát kormányt. Ezt szögezzük le, senki nem akar háborút, senki nem akar káoszt.”

Az ellenzéki politikus szerint a magyar emberek ehelyett „egy működő országot szeretnének, ahol az állam a polgárokat, a gyerekeket, az elesetteket, a magára hagyottakat védi, és közben a bűnözőket üldözi”. Szerinte mielőbb vissza kell vonulnia annak, aki ezt nem tudja megadni. „Mindannyiunk tragédiája, de az övé legfőképpen, hogy ezt nem tudja emelt fővel megtenni” - mondta a miniszterelnökre utalva. Úgy vélte, „egy olyan rendszer mutatta meg a valódi arcát, amelyben már belül is eluralkodott a káosz, ahol már a miniszterelnök saját emberei sem mernek szólni, pedig egyre többen érzik, tudják és már suttogják, hogy vége van”.

Hozzátette, hogy ez szerinte dicstelen és szomorú lezárás.

„A békepropaganda mögött Orbán, ha Trump úgy rendeli, beszállna egy háborúba is, kiderült, hogy az általuk terjesztett vádakat pont a saját bűneik inspirálták, arany vécékefére, őrült megalomániára szórták a pénzt Orbán Viktor legszorosabb szövetségesei, köztük Matolcsy György és a klán. És tegnap már az is kiderült, hogy az aranyvonat, mert már ilyen is van, éppen viszi a szajrét, menekíti Dubaiba”

- mondta. Állítása szerint ezek a napok úgy kerülnek majd be a magyar történelemkönyvekbe, mint „a Kádár-rendszer végnapjai 1989-ben, így ér véget az újkori kommunizmus”.

A Tisza Párt elnöke Szabó Bence rendőr századost „a jövő” emberének nevezte, és úgy jellemezte, mint „Magyarország egyik legbátrabb emberét”.

„Azért, amit a százados úr a hazáért az elmúlt hónapokban és a napokban tett, egy demokráciában kitüntetés jár, nem kihallgatás, házkutatás és gyanúsítás. De kedves barátaim, tudom, mert ismerem jól a magyar történelmet, hogy fognak még a mi dédunokáink a Szabó Bence utcában sétálni” - mondta, majd kijelentette, hogy „a rendszerváltás után várják vissza Szabó Bencét, akár a rendőrség kötelékébe, akár a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalba”.