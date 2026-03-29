Panyi Szabolcs azt állítja, az Információs Hivatal vezetője nagyon dühös lett, le is hallgatták a brüsszeli magyar kémhálózatot leleplező cikke miatt

2026-03-29 14:49:00 CEST

Csalódott az Európai Unióban, amely hagyta, hogy Orbán Viktor felépítsen itt egy kis Oroszországot.

A magyar külföldi hírszerző szolgálat, az Információs Hivatal lehallgatta a tényfeltáró újságíró, Panyi Szabolcs magánbeszélgetéseit.

Az újságíró – aki évek óta foglalkozik az orosz befolyás magyarországi jelenlétével – a Politicoónak mesélt erről, azt állítva, kormányzati forrásai figyelmeztették, hogy a kapcsolataival folytatott beszélgetéseit lehallgatták, aztán továbbították a 2022 óta a Rogán-féle Miniszterelnöki Kabinetiroda felügyelete alatt álló Információs Hivatalnak. A felvételeket később arra használták fel, hogy lejárassák őt.

Az ellene zajló hadjárat 2025 közepén indult és azt követően váltott szintet, hogy a Direkt 36 - ahol Panyi Szabolcs dolgozik - 2025 októberében megírta, hogy egy magyar hírszerző megpróbált az Európai Bizottságnál dolgozó uniós tisztviselőket beszervezni. – A cikk után jelezték nekem magyar biztonsági források, hogy az Információs Hivatal vezetője (Oláh Krisztián nemzetbiztonsági dandártábornok – a szerk.) nagyon dühös. Azt is megtudtam, hogy a magyar hírszerzés tudott bizonyos beszélgetésekről egy olyan, a magyar kabinet egyes tagjait érintő üggyel kapcsolatban, amelyen dolgoztam - mondta.

Akkori leleplező cikkében a A Direkt36 arról számolt be, hogy az Orbán-kormány titkos kémhálózatot tartott fenn Brüsszelben, Várhelyi Olivér uniós biztos pedig korábbi uniós nagykövetként mindent tudhatott az EU-s szervezetekbe beépülő magyar hírszerzőkről, akiknek egyik célpontjuk a korrupciós ügyeket feltáró OLAF volt.

Panyi Szabolcsra még nagyobb nyomás akkor kezdett nehezedni, amikor az Orbán-kormány tudomást szerzett arról, hogy az újságíró a nyomába eredt Szijjártó Péter orosz tisztviselőkkel folytatott kommunikációjának, beleértve azt is, hogy a tárcavezető állítólag egy olyan külön telefont használt, amelyről a minisztérium nem tudott. „Ekkor vették elő az összes rólam szóló anyagot, megszerkesztették, kiforgatták, és kompromatként hozták nyilvánosságra” - mondta.

Panyi Szabolcs elmondta, az európai biztonsági szolgálatok körében nyílt titoknak számított, hogy Szijjártó Péter és Szergej Lavrov közt folyamatos a kapcsolat. Elmondása szerint a magyar és az orosz külügyminiszter közötti kommunikációt több EU-tagország hírszerzése is figyelemmel kísérte, de az kormányuk nem lépett. – Valahogy úgy érzem, elárultak. Mindig is volt bennem egyfajta csalódottság az EU-val kapcsolatban… amiért hagyták, hogy Orbán Viktor felépítse a maga kis Oroszországát - fogalmazott Panyi Szabolcs. Kitért arra is, hogy az EU-tagországok tudatában voltak annak, hogy valami olyasmi történik, ami már-már bűncselekménynek számíthat, mégsem tettek semmit. Magyar újságíróként és állampolgárként az volt a feladatom, hogy ezt nyilvánosságra hozzam - fűzte hozzá.