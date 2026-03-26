Panyi Szabolcs: Ez tényleg a putyini Oroszország

2026-03-26 13:21:00 CET

A saját oknyomozói munkámra úgy tekintek, hogy az egyfajta újságíró kémelhárítói munka, kezdve a magyar külügyminisztérium orosz meghackelésének feltárásától egészen mondjuk Georg Spöttle működésének a bemutatásáig – válaszolta az Orbán-kormány vádjaira és az ellene tett feljelentésre a Direkt36 és a VSquare munkatársa.

„A magyar kormány kémkedés miatt tett feljelentést ellenem, legalábbis erről beszélt ma Gulyás Gergely a kormányinfón. Oknyomozó újságírók megvádolása kémkedéssel egészen példa nélküli a 21. században egy európai uniós tagállamtól. Ez tényleg a putyini Oroszország, Belaursz és a hasonló rezsimek sajátja” – közölte Panyi Szabolcs a Facebook-oldalán.

A Direkt36 és a VSquare újságíróját elmondása szerint nem lepte meg, hogy az Orbán-kormány ilyen módszerekhez folyamodik, mivel már több mint egy évtizede dokumentálja, hogyan hálózzák be orosz kémek és érdekek a magyar politikát. „Annak ellenére, hogy a magyar kormány egyre több jel szerint a Kreml szövetségeseként működik, és egyre több intézkedése az orosz mintát másolja, én azért továbbra is bízom abban, hogy a magyar állam bizonyos szeleti, illetve a magyar igazságszolgáltatás még azért a magyar, nem pedig az Oroszországi Föderáció alkotmányának kíván megfelelni” – írta. Leszögezte: „Nemhogy nem kémkedtem soha,

a saját oknyomozói munkámra úgy tekintek, hogy az egyfajta újságíró kémelhárítói munka, kezdve a magyar külügyminisztérium orosz meghackelésének feltárásától

egészen mondjuk Georg Spöttle működésének a bemutatásáig.”

Kitért arra is, hogy a kormányzat hazug vádjaival szemben sokkal könnyebben tudna védekezni a nyilvánosságban, ha nem újságíró lenne, és nem kötne a forrásvédelem. „Számomra viszont még ebben a helyzetben is ez a legfontosabb, mivel az a hivatásom alapja. Ez azt jelenti, hogy például nem fedhetem fel, hogy újságíróként kitől és milyen információkat kapok, például Magyarországon, a magyar kormányzati és állami szférán belül is” – fejtette ki.

„Amennyiben nem lennék újságíró, most fel tudnék sorolni rengeteg olyan tényt, amiből világosan kiderülne: teljesen kizárt, hogy rólam a magyar állam tényleg elhiggye, hogy kémkedek. Hiszen ebben az esetben bizonyos találkozóim, bizonyos személyekkel való kapcsolattartás, bizonyos információk megszerzése soha meg sem történhetett volna” – tette hozzá. Az oknyomozó újságíró ezért a mostani vádak miatt több részletet osztott meg arról a konkrét nyomozásáról, melynek részeként egy szerinte minden jelek szerint titkosszolgálati eszközökkel lehallgatott beszélgetést folytatott az egyik bizalmas forrásával.

„2023 óta nyomozok konkrétan azon gyanú után, hogy Szijjártó Péter és orosz tisztviselők kapcsolata esetleg túlmegy a törvényes határokon. A megvágott, nyilvánosságra hozott hangfelvételen is szóba kerül, hogy Szijjártó Péter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kommunikációját európai uniós titkosszolgálatok rögzítik.

Azok a részek már kevésbé kerültek bele, ahol arról beszélek, hogy ezen kommunikáció alapján erősen felmerül az Oroszország érdekében végzett politikai hírszerzés és befolyásoló ügynöki magatartás

gyanúja” – árulta el Panyi Szabolcs. Mint írta, ezek borzasztó súlyos vádak, viszont rendkívül nehéz bizonyítani, éppen ezért tartott ennyi ideig összeszedegetni az információkat, és ezért beszélt azzal a bizonyos bizalmas forrással is, miközben a tudtán kívül ezt rögzítették. „Súlyos állítások mellé súlyos bizonyítékok is kellenek – azt hiszem, hogy ezeket részben azért már sikerült összegyűjtenem. És ennek során semmiféle kémkedést nem végzetem” – rögzítette.

Megjegyezte továbbá, hogy semmilyen külföldi titkosszolgálattal nem működött együtt Szijjártó Péter lehallgatásában, megfigyelésében – ezzel szemben az történt, hogy a Szijjártó és Lavrov kommunikációjáról évekkel korábban keletkezett információkat, részinformációkat próbálta utólag begyűjteni és megerősíttetni. A többi közt azt, hogy a már jóval korábban rögzített Szijjártó-Lavrov kommunikáció milyen csatornákon, milyen telefonszámokon zajlott, és hogy létezhet-e esetleg olyan titkos, az orosz által ügynöki kommunikációra rendszeresített csatorna, amiről senki nem tud.

„Azok az európai nemzetbiztonsági szolgálatok számára, melyek Szijjártó Péter és az oroszok közti illegitim, politikai hírszerzés gyanúját felvető kommunikációt rögzítettek, semmilyen információértékkel nem bírt az a két telefonszám, amelyen a magyar külügyminiszter rendszeresen hívta Lavrovot. Ez a két szám előttük régóta ismert volt. Én próbáltam kideríteni, hogy lehet-e esetleg egy harmadik, negyedik stb. szám is a Szijjártó-Lavrov közti kommunikációban – olyanok, amiket európai szolgálatok láttak, de a magyar külügyben ezekről nem tudnak. Erről, és nem másról van szó” – összegezte Panyi.

Panyi Szabolcs ellen azután indított letámadást a Fidesz és a kormányközeli média, hogy az Orbán Balázs-féle MCC kötelékébe tartozó Mandiner hétfőn publikált egy hangfelvételt, amelyben az újságíró egy forrásának arról beszél, hogy egy EU-s ország állami szervének megadta Szijjártó Péter telefonszámát, hogy ellenőrizni tudják, ugyanazt a számot figyelik-e ők is.

A kormányközeli lap emellett a hangfelvétel alapján arról is írt, Panyi Szabolcsnak hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem. Sok helyen az jelent meg, hogy Panyi Szabolcs azért adta meg Szijjártó Péter telefonszámát a külföldi titkosszolgálatoknak, hogy lehallgassák a külgazdasági és külügyminisztert.

Szijjártó Péter botrányosnak nevezte, hogy egy magyar újságíró együttműködött egy külföldi titkosszolgálattal, hogy őt lehallgathassák, csakhogy Panyi Szabolcs szerint ez nem igaz, és az egész akció egy hiteltelenítési kísérlet az orosz-magyar kapcsolatokról készülő cikke miatt.

Ami az Orbán Anitáról szóló részt illeti, Panyi Szabolcs elmondása szerint próbált úgy tenni a forrásánál, mintha nagyobb befolyása lenne, mivel úgy ítélte meg, hogy így jobban fel tudja deríteni Szijjártó Péter orosz kapcsolatait. Szerinte ez hiba volt, nyilvánvalóan nincs befolyása a külügyminisztériumban dolgozókra egy esetleges kormányváltás után.