Magyar Péter: Az Orbán-kormány már nem is cáfolja, hogy a titkosszolgálatokkal akarta szétveretni a Tisza Pártot

2026-03-28 20:30:00 CET

Szerinte az önkéntes visszautasította a beszervezési kísérleteket, ezt követően koholt vádakat, házkutatást és megfigyelést kapott a nyakába.

Saját maga hozza nyilvánosságra az Orbán-kormány, hogy politikai célokra használja fel a magyar nemzetbiztonságot és a titkosszolgálatokat - értékelte a szombaton a magyar kabinet által közzétett videót a Tisza Párt elnöke.

Mint korábban hírt adtunk róla, a magyar kabinet Facebook-oldalán megjelent egy olyan videó, amelyen a leírás szerint a 19 éves H. D. maga ismeri be: külföldi titkosszolgálat szervezhette be, és egy későbbi akcióra készíthették fel. A bejegyzés szerint a kémelhárítás feladata, hogy ezt megakadályozza, ezért kellett kihallgatni.

Magyar Péter egy szombat esti Facebook-posztban azt írta, „a Tisza Pártot megfigyelő állampárt” egyre mélyebbre ássa magát . Miután Szabó Bence bátorsága leleplezte „az újkori kommunizmus legsúlyosabb nemzetbiztonsági bűncselekmény-sorozatát: állami és magántitkosszolgálatokkal próbálták szétverni a legerősebb politikai közösséget”, az Orbán-kormány már nem is cáfolja, hogy ez volt a cél. Szerinte a videóból kiderül, hogy a titkosszolgálat nem is tagadja, koholt vádakkal akartak nyomást gyakorolni a 19 éves fiatalemberre. Emellett azt sem tagadják, hogy a háttérben egy, a Tisza Párt ellen irányuló, szervezett titkosszolgálati akció rajzolódik ki.

Az ellenzéki politikus emlékeztet, hogy az Orbán-kormány által közzétett és saját maga által megvágott anyagban egy 19 éves fiatal története látható, aki egy NATO-akkreditált kiberbiztonsági képzésen vett részt, amelynek kapcsán a NATO-tagállam Észtországban is járt. Az is kiderül, hogy ha történt is ellene beszervezési kísérlet, azokat visszautasította. Miután a Tisza Párt önkénteseként kezdett dolgozni, megkeresték a magyar állami és magán-titkosszolgálatok, hogy működjön együtt a Tisza Párt ellen irányuló akcióban. Ezt is visszautasította. Ezután kapta a nyakába a koholt vádakat, házkutatásokat, az Alkotmányvédelmi Hivatal kihallgatásait, nyomásgyakorlást és titkosszolgálati megfigyelést - ismertette Magyar Péter.

Posztját az nemzetbiztonságban dolgozóknak üzenve zárta: Még 14 nap, és felszabadultok az állampárti nyomásgyakorlás és pártpolitikai irányítás alól, és végre végezhetitek a munkátokat és a haza védelmét végezhetitek - mint amire felesküdtek.