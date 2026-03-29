„Pintér Sándor hazudik, Szabó Bence nem áruló” – Kitálalt egy újabb exrendőr

2026-03-29 20:30:00 CEST

Bartha Károly egy videóban arról beszélt, hogy politikai alapon kellett statisztikákat hamisítani, és sokszor jogalap nélkül intézkedtek a hatóságok. A volt rendőr százados szerint azok a rendőri vezetők, akik nem álltak be a sorba, úgy hullottak, mint a legyek.

Pintér Sándor belügyminiszter hazudik, Szabó Bence pedig nem áruló – ezzel a címmel tett közzé vasárnap egy majdnem félórás videót Bartha Károly volt rendőr százados, aki súlyos állításokat fogalmazott meg a rendőrség működéséről.

A hvg beszámolója szerint a videó elején Bartha Károly elmondja, hogy jelenleg vállalkozóként dolgozik, de korábban 15 évig rendőr volt. Járőrként kezdte 2009-ben, majd dolgozott a készenlétieknél és a BRFK kommunikációs osztályán, századosként szerelt le.

Állítása szerint a rendőrség életét mélyen átszőtte a politika, a vezetés politikai érdekeket szolgált ki az elmúlt 10-15 évben. Hozzátette, a Fidesznek eredményeket kellett felmutatni, amelyhez azonban sem elég ember, sem elég eszköz nem volt, ezért a vezetők úgy gondolkodtak, hogy akkor majd „behazudják” és meghamisítják a statisztikát.

Szerinte mindez köztudott volt a rendőrség berkein belül. A Készenléti Rendőrségnél azt tapasztalta, hogy tömegtüntetéseken úgy állítottak elő embereket, hogy nem ismerték annak jogalapját, csak később találták ki, hogy mégis milyen felhatalmazással intézkedtek a hatóságok.

A déli határnál tapasztaltakról azt mondja, hogy

ott is hozni kellett a számokat, ezért előfordult, hogy egy ötfős menekültcsoportot háromszor is elküldtek és elkaptak, hogy így már tizenöt fősként tudjanak jelentést tenni róluk.

A sajtóügyeleti munkáról azt mesélte, hogy különbséget tettek baráti és ellenséges sajtó között – előbbi a kormánypárti, utóbbi az ellenzékinek nevezett sajtó volt. Megfogalmazása szerint azok a rendőri vezetők, akik nem álltak be a sorba, úgy hullottak, mint a legyek.

Mint arról beszámoltunk, fekete ruhát viselő, verőlegénynek tűnő férfiak bukkantak fel pénteken egy minden jel szerint szervezett akció keretében, és sorfalat állva fizikailag is megakadályozták, hogy ellentüntetők közel menjenek Orbán Viktor győri gyűléséhez. A volt rendőr százados videójában erre is kitér, szerinte a kormányfő eseményén ott kellett volna lennie a TEK-nek, a fedett és az egyenruhás állomány tagjainak is, valamint igazoltatni kellett volna a fekete ruhás embereket.

Pintér Sándor belügyminiszter nemrég egy lakossági fórumon a Tisza Párt bedöntésére irányuló titkosszolgálati akciót felderítő Szabó Bence rendőrszázadossal kapcsolatban reagált. Bartha elmondta, hogy le sem nyomozták még az ügyét, így hivatali visszaéléssel sem gyanúsíthatták volna meg ennyi idő alatt az NNI azóta menesztett nyomozóját. Szerinte volt tiszás informatikus meghallgatásával sem volt minden rendben, miután nyilvánvalóan a fiatalember tudta és beleegyezése nélkül készült a felvétel, aminek megvágott változatát a kormány azóta közzétette.