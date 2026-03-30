Több mint ötmilliárd forint támogatást kap az a cég, amelytől 300 milliárdért vettek irodákat kormányzati negyednek

2026-03-30 12:23:00 CEST

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az év eleje óta hetente több beruházást jelentett be, amiket az állam bőkezűen támogat az adófizetők pénzéből. Átlagosan 25-26 százalék a támogatási arány, de a csúcstartó 45 százalékkal a NER erős építőipari bástyája, a Bayer Construct Zrt. – derül ki a 24 cikkéből.

A minisztérium honlapján fellelhető bejelentések alapján a portál szerint

Szijjártó Péter összesen bő 530 milliárd forint beruházást konferált fel év elejétől március közepéig.

Az összetétel vegyes, ezek nem mindegyike új projekt, van köztük olyan, amelyik az alapkőletételnél tart, másokat pedig már át is adtak. A készre jelentett beruházások közül a legnagyobb az elektromos autóipart kiszolgáló kínai Evoring Precision Manufacturing Kft. 39 milliárd forintos fejlesztése, amelyhez a magyar állam 7 milliárd forintot tett hozzá támogatás formájában. A kínai Shuanghuan Driveline csoporthoz tartozó Evoring 450 új munkahely létrehozását vállalta a Jászfényszarun létesülő új gyártóbázison.

A 24 azt írja, a január óta listázott projektekhez összesen 143 milliárd forint támogatást ítéltek meg, ez 26-27 százalékos átlagos állami támogatást jelent, vagyis

a beruházásokhoz átlagban minden negyedik forintot az adófizetők dobják össze.

A skála azonban széles, 5 százaléktól egészen 45 százalékos támogatási arányig terjed. A Meth Electric Kft. nagykanizsai fejlesztése jelenti az egyik végletet, az olasz vállalkozás 5 milliárd forint költségűre tervezett projektjét 290 millió forint állami támogatásra érdemesítették. A másik véglet a NER építőipari vállalatai közül

az utóbbi időben az egyik legdinamikusabban növekvő Bayer Construct Zrt., amelyik 12 milliárd forintra belőtt beruházásához 5,5 milliárd forint támogatással valósíthatta meg.

Vagyis a csúcstartó esetében az adófizetők állják a cech 45,8 százalékát. A Bayer esetében egyébként nem ez az egyetlen támogatás mostanában, a Gyármentő Program keretében egy geotermikus erőművet is építenek.

A legnagyvonalúbban támogatott projekt egy fürdőszoba-összeszerelő üzem, amihez vasbeton előgyártó, asztalos és lakatosüzem is tartozik.

Március elején adták át Szijjártó jelenlétében a 12 ezer négyzetméteres sóskúti üzemet, amely havi 250-300 komplett fürdőszoba legyártására képes. Balázs Attila, a Bayer Construct Zrt. elnök-vezérigazgatója azt ecsetelte, hogy olyan kapacitások jöttek létre, amelyek egész Európában egyediek, a Bayeré „az építőipar egyetlen olyan vertikális lánca a kontinensen, amely egy kézben működik.” Közölte, nagy terveik vannak, készen állnak évi 4000 lakás építésére. A cégcsoport gyárairól azt mondta, hogy ezek a magyar piacon a legnagyobb kapacitásúak a kategóriájukban. A betonacél feldolgozó üzemük havi 8000 tonnára van kalibrálva, és úgy építették meg, hogy ki tudja szolgálni a paksi atomerőmű-beruházását. A kapacitások elegendőek az épülő 5-ös blokkra, de akár még a 6-os blokk fejlesztéséhez is.

A Bayer Construct a topmilliárdosok között jegyzett Balázs Attila érdekeltsége, akit Tiborcz István miniszterelnöki vej üzlettársaként is szoktak emlegetni. A csoport egyébként az egyik főszereplője az összesen 700 milliárdos állammal kötött üzletnek, a kormányzati negyed botrányos történetének. A magyar állam Garancsi István érdekeltségén, illetve Tiborcz-közeli vállalkozáson kívül Balázs Attila cégével is megállapodott. Az eredetileg zuglói városközpontnak tervezett Bosnyák téri irodakomplexumra előbb 244 milliárdra szerződtek, ami azután egy, a portál által ismertetett előterjesztés szerint mint 324 milliárd forint fölé kúszott. Később egy több, mint 3000 lakásos gigalakópark tervével került a címlapokra.

A 40 százalékosok klubjába a portál szerint még két magyar projekt fért be: a fémszerkezetgyártó Metal Kingdom Kft. és a Biolab Zrt. Előbbi Napkoron épít három új üzemcsarnokot, a 7,5 milliárd forint beruházásához 3 milliárd forint támogatást kap, az utóbbi mikrobiológiai diagnosztikai termékelőállítással foglalkozik, és 1,3 milliárd forint kapacitásbővítéséhez ítéltek meg 520 millió forint állami támogatást.