A magyar választásokkal foglalkozott a műsorában John Oliver, szerinte az Egyesült Államok politikájára is hatással lehet a megméretés

2026-03-30 11:31:00 CEST

Téma volt, hogy a magyar kormányfő hogyan építette fel kétharmados többséggel a rendszerét, melyben szinte lehetetlen őt leváltani. De szó esett Magyar Péterről is, aki a műsorvezető szerint nem egy álomreformer.

Hosszan foglalkozott a közelgő magyar választásokkal és Orbán Viktorral legutóbbi adásában John Oliver humorista népszerű műsora, a Last Week Tonight – vette észre a 24.

A magyar miniszterelnökről a műsor nézői megtudhatták, hogy tizenhat éve kormányozza abszolút többséggel azt az országot, melynek többek között a filmipar úttörőit, a Rubik kockát, és Arató Andrást, vagyis Hide the pain Haroldot köszönheti a világ. Oliver azzal helyezte kontextusba a magyar kormányfőt, hogy felsorolta legnagyobb nemzetközi támogatóit: Mairne Le Pent, Benjamin Netanjahut, Javier Mileit és Rob Schneidert, aki néhány napja a Szent István-bazilika előtt bizonygatta, milyen biztonságos Budapest, majd rettegni kezdett a bevándorlóktól és a háborútól.

A műsorvezető ezután arról beszélt, mennyire nem mennek jól a dolgok Magyarországon, amióta Orbán Viktor van hatalmon, hiszen az ország az EU egyik legszegényebb tagállama lett. A portál összefoglalója szerint bemutatta Orbán karrierjét onnantól, hogy egy Mel Gibsonra hasonlító, szovjetellenes demokrataként indult, egészen odáig, hogy hogyan építette fel kétharmados többséggel a rendszerét, melyben szinte lehetetlen őt leváltani, hogyan építette teljes politikáját a bevándorláselleneségre, hogyan uralta le a médiát, és hozott létre alternatív valóságot, hogyan lett Soros György támogatottjából az, aki közellenséget kreált a magyar-amerikai üzletemberből.

De szó esett Magyar Péterről is, aki a műsorvezető szerint nem egy álomreformer, hiszen a Fideszből jön és több dologban is egyetért a kormánypárttal, ami miatt sokan idegenkednek tőle, mégis képes lehet megnyeri a cinkelt lapokkal játszott választási játszmát, mert a magyarok többségének annyira elege van már a Fideszből, hogy hajlandók rá szavazni.

Végül megemlítette, hogy a magyar választásoknak az Egyesült Államok politikájára is lehet hatása, hiszen rengeteg amerikai republikánus politikus támogatja Orbán Viktort, köztük a választás előtt Magyarországra készülő JD Vance alelnök is.