Lejáratókampányt emleget, feljelentést tett a A szavazat ára című dokumentumfilmben megnevezett nyírbogáti háziorvos

feljelentés;polgármester;háziorvos;Magyar Orvosi Kamara;szavazatvásárlás;Nyírbogát;etikai eljárás;Egészségügyi Tudományos Tanács;

2026-03-31 11:39:00 CEST

A vádak szerint a praktizáló orvos – aki egyben a település polgármestere is – a betegek szavazatától tette függővé gyógyszerek felírását. Rizsák Ildikó szerint a film egy politikai koholmány, és a valódi célpont a férje, Simon Miklós fideszes képviselőjelölt.

„Határozottan visszautasítom az ellenem megfogalmazott hamis, becsületemet és orvosi hivatásomat sértő politikai támadásokat” – jelentette kit Rizsák Ildikó a Facebook-oldalára hétfő este feltöltött videójában.

Lapunk elsőként írta meg, hogy etikai vizsgálat indul A szavazat ára című dokumentumfilmben megnevezett Rizsák Ildikó nyírbogáti háziorvos ellen, aki egyben a település polgármestere is. A filmben megszólalók egyebek mellett arról beszéltek, hogy a praktizáló orvos a betegek szavazatától tette függővé gyógyszerek felírását. Illetve az is elhangzott, hogy az érintettek attól félnek, hogyha nem jól szavaznak, akkor rokonaikat kiteszik a helyi szociális otthonból, a riportban nyilatkozók beszéltek arról is, hogy az otthon lakói „személyes segítők közreműködésével” adhatták le voksukat a választásokon, azaz visszaélésgyanús gyakorlatról számoltak be.

Közösségi oldalán Rizsák arról beszélt, hogy A szavazat ára című film egy politikai koholmány, és a benne szereplők részben a nyírbogáti Tisza-sziget tagjai, állításaik a becsületét, orvosi hivatását sértik. A polgármester ezért feljelentést tett az ügyészségen, nyugodt szívvel várja a vizsgálatot. Szerinte a politikai ellenfeleik „aljas lejáratókampányhoz” folyamodnak, amelynek valódi célpontja férje, az újraválasztásáért induló Simon Miklós térségi fideszes országgyűlési képviselő.

Mint arról beszámoltunk, a dokumentumfilmben szereplő háziorvosról a Magyar Orvosi Kamarához (MOK) több bejelentés is érkezett. Miután Rizsák Ildikó azonban nem kamarai tag, ezért etikai eljárást sem folyathatnak ellene. A MOK-tól ezt a jogkört 2023-ban elvették, az orvos etikai ügyeket a Belügyminisztérium alá tartozó Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) vizsgálhatja.

Kérdésünkre Mandl József professzor, az ETT elnöke megerősítette, hogy kapott egy bejelentést egy ismert országos szervezet elnökétől, de nem kívánta megnevezni, hogy ki a kezdeményező. A Magyar Orvosi Kamara követelte, hogy a filmben elhangzottak alapján bűncselekmény és etikai vétség gyanúja miatt is vizsgálatot szükséges indítani. Álmos Péter MOK-elnök levélben kérte a kivizsgálást az etikai tanács elnökétől. Mandl József lapunknak elmondta azt is, hogy a hozzá érkező bejelentést azonnal továbbították az illetékes vármegyei etikai bizottsághoz.