Tordai Bence: Visszalépek, 72 óra múlva

2026-03-31 13:16:00 CEST

Három nap lesz arra, hogy az érintettek átgondolják, ők méltónak találják-e Koncz Áront a rendszerváltó eszme és a budai szavazók képviseletére – közölte a független ellenzéki politikus, aki jelenleg még a Budapest 4-es választókerület jelöltje. Tordai szerint a tiszás jelölt terhelt múltja miatt nem méltó Budához, de visszalép, mert nem zárható ki, hogy „nevető harmadikként” a fideszes jelölt fog nyerni.

Tordai Bence keddi Facebook-posztjában előrevetítette, hogy 72 óra múlva visszalép az április 12-i országgyűlési választáson való indulástól.

A független, volt párbeszédes ellenzéki országgyűlési képviselő jelenleg még a Budapest 4-es választókerület jelöltje. Ebben a körzetben a Fidesz Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárt, a Tisza Párt pedig Koncz Áron vállalkozót indítja.

Tordai a közösségi oldalán azt írta: „72 óra, azaz 3 nap. Ennyi idő fog eltelni a visszalépésem bejelentése és a hivatalos visszalépési dokumentumok leadása között. Három nap lesz arra, hogy az érintettek átgondolják, ők méltónak találják-e Koncz Áront a rendszerváltó eszme és a budai szavazók képviseletére. Tegyük hozzá, hogy bármit is gondoljanak a tisztességes tiszások, a visszalépési nyilatkozatot csak maga Koncz Áron tudná megtenni. Vele kapcsolatban pedig nincsenek különösebb illúzióink.

72 óra múlva, péntek délben tehát ellenőrzöm, hogy megtörtént-e Koncz Áron visszalépése, és amennyiben nem, akkor minden további értesítés nélkül benyújtom a visszalépési nyilatkozatot.”

Szerinte az elsődleges cél a Fidesztől való megszabadulás, majd emlékeztetett, korábban azt mondta, addig tartja fent a jelöltségét, amíg az bizonyosan nem eredményezheti azt, hogy a választókerületben fideszes egyéni győzelem születik. Idézett egy általa megrendelt friss Závecz-Republikon kutatást, amely szerint a Fidesz várható támogatottsága Budapest 4-es választókerületében 30 százalék körül van, míg a két esélyes ellenzéki jelölt együttes szavazatarányát 60 százalékra mérte.

„Nem gondolom ugyan, hogy a Fidesz támogatottsága Budán az elmúlt évben érdemben nőtt volna, és tisztában vagyok a helyi kutatások módszertani nehézségeivel is, de ezek után nem tudom fenntartani azt az eddigi, alapvető jelentőségű állítást, hogy kizárható lenne a fideszes jelölt befutása nevető harmadikként. Vagyis csak egy ellenzéki jelölt maradhat” – fejtette ki.

Hozzátette, továbbra is azt gondolja, hogy strukturális és tartalmi szempontok miatt is kulcsfontosságú lenne, hogy ne csak a Tisza képviselői alkossák az új többséget, amivel az általa megrendelt kutatás szerint a budai választók 74 százaléka is egyetért. „Harmadrészt: a személyi ajánlat szintjén azt láttam, hogy a budai választók valóban értékelik a munkámat. Nemcsak a folyamatos pozitív, személyes visszacsatolások formájában, hanem a közvélemény-kutatásokban is jól mérhető módon” – írta.

Az általa idézett kutatás szerint a kérdésben véleményt nyilvánító budai szavazók 62,3 százaléka szerint „a választókerület jelenlegi képviselője, Tordai Bence jó munkát végzett”, és 40,2 százalékuk úgy látja, folytatnia kellene országgyűlési képviselőként. Ami az alkalmasságot illeti, a budaiak 39 százaléka tartja alkalmasnak Tordai Bencét a választókerület képviseletére, Koncz Áront 32, míg Fülöp Attilát 28 százalék.

„Innentől kezdve a mostani választáson való indulásról le kell tennem. (…) Viszont választópolgárként még egy dolog bánt engemet, mégpedig a választókerületben a Tisza-logót megszerző Koncz Áron személye.

Az elmúlt hetekben került napvilágra, hogy Koncz korábban az MSZP-oligarcha Puch László üzleti-politikai körének volt tevékeny részese, amely állami és önkormányzati ingatlanügyletekből szerzett milliárdos hasznokat, súlyos visszaélések árnyékában. 2010 után Koncz Áron gond nélkül illeszkedett a NER világához is: előbb a hírhedt fideszes ex-hírszerző, Földi László tűnt fel Koncz céges érdekeltségénél, majd egy kevésbé ismert fideszes oligarchával, Bényi Szabolccsal volt kétszemélyes közös vállalkozása Koncz Áronnak, egész 2022-ig” – fogalmazta meg aggályait Tordai.

Az ellenzéki politikus hozzátette: „Súlyosan terhelt múltját Koncz Áron eltagadta a Tisza közössége és a budai választók elől is, a kampány során pedig a nyílt vita vállalása helyett jogi eszközökkel próbált támadni engem, nulla sikerrel. Koncz Áron – finoman szólva – nem olyan erkölcsi és politikai minőséget képvisel, ami méltó lenne Budához, vagy méltó lenne egy magára valamit is adó politikai közösséghez – márpedig én a Tiszát ilyennek tartom.”