Megszólalt Szijjártó Péter az újabb lebukása után, szerinte csak külföldi titkosszolgálatok avatkoznak be újságírói segítséggel a parlamenti választásba

Európai Unió;Szijjártó Péter;lehallgatás;Szergej Lavrov;telefonbeszélgetések;

2026-03-31 18:09:00 CEST

A miniszter szerint csak azt írták meg róla, amit a nyilvánosság előtt is mondani szokott.

Ez a valaha volt leggátlástalanabb külföldi titkosszolgálati beavatkozás a magyar parlamenti választásba - állapította meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon, reagálva arra, hogy a VSquare, a FRONTSTORY, a Delfi Estonia, az Insider és a Ján Kuciak Oknyomozó Központ közös cikke szerint hangfelvételek tanúsítják, a Puityin-rezsim érdekeiért lobbizott az Európai Unióban

A Rekviem egy álomért című film drámai zenéjére közzétett videóbejegyzésében Szijjártó Péter úgy fogalmazott:– Ha valakinek volt még bármifajta kétsége afelől, hogy van-e külföldi titkosszolgálati beavatkozás a magyar parlamenti választási folyamatba, az most megkaphatta ma reggel a bizonyítékot. Szerintem az egy óriásbotrány, egy nagyon durva óriásbotrány, hogy külföldi titkosszolgálatok folyamatosan lehallgatták a telefonhívásaimat, és ezek a külföldi titkosszolgálatok ezeket a telefonhívásokat most másfél héttel a magyar parlamenti választás előtt nyilvánosságra hozták.

A tárcavezető azt fejtegette, hogy mindez szerinte „minden bizonnyal aktív magyar újságírói segítséggel történt”, emellett azt is nyilvánvalónak tartja, hogy ez a beavatkozás Ukrajna érdekében történik. Megjegyezte viszont, hogy a lehallgatási lista nem teljes, büszkén elismerte ugyanis, hogy

az európai uniós döntések, köztük a szankciós döntések hatásairól nemcsak az orosz külügyminiszterrel, hanem számos, nem európai uniós ország külügyminiszterével rendszeresen szokott egyeztetni és fog természetesen a jövőben is.

Hogy mely EU-n kívüli országoknak ad még ki EU-s információkat a tárcavezető ilyen módon, azt nem részletezte.

Ezt követően viszont arról beszélt, hogy szerinte csak azt tálalta szenzációként a sajtó, amit a nyilvánosságban is mondani szokott. Ez azonban nem teljesen igaz: az oknyomozó beszámolók szerint ugyanis a korábban orosz Barátságért kitüntetéssel jutalmazott magyar külgazdasági és külügyminiszter stratégiai jelentőségű információkat szolgáltatott kritikus uniós ügyekről Moszkva számára a Szergej Lavrovval folytatott beszélgetéseiben. A hívásokban Budapest és Brüsszel belső egyeztetéseiről szóló, érzékeny információk hangzanak el, amelyek értelemszerűen a Putyin-rezsim számára értékesek, s a beszámoló szerint a Szijjártó Péter és Szergej Lavrov közötti kommunikáció hangneme kifejezetten készséges, helyenként már túlzottan alázatos. Egy magas rangú európai hírszerzési tisztviselő szerint ha a neveket eltávolítanánk, bármely hírszerző azt mondaná: ez egy tiszt és a kapcsolattartója között zajló beszélgetés.

Szijjártó Péter rendszeresen megosztotta Szergej Lavrovval az uniós egyeztetések bizalmas részleteit, egyebek közt ilyen volt az EU külügyi tanácsának 2024. augusztus 29-ei ülése is, amelyről másnap adott tájékoztatást. Más beszélgetés alkalmával Szijjártó Péter felajánlotta például azt is, hogy eltávolít bizonyos orosz bankokat a szankciós listáról, és megkérte az orosz felet, hogy adjanak érveket ehhez: – Ha meg tudják mutatni a Magyarországra gyakorolt közvetlen negatív hatásokat… az teljesen más lehetőséget adna nekem – mondta, egyértelművé téve, hogy a fő motiváció a Putyin-rezsim segítése, arról pedig adott esetben nincs is tudomása, hogy miért érdeke Magyarországnak egy-egy intézkedés.

Ehhez képest Szijjártó Péter a videóbejegyzésében azt magyarázta, csak arról beszélt, hogy a szankciós politika rossz, és az Orbán-kormány mindig is hangsúlyozta, hogy nem járul hozzá olyan szankciókhoz, amelyek a magyar energiaellátás biztonságát veszélyeztetnék, vagy amelyek a béke ügyét hátráltatják, illetve aminek szerintük nincs jogi alapja.

A miniszter ezt követően megismételte, hogy „óriásbotrány” van, de természetesen nem a saját telefonbeszélgetései tartalmát tartja ennek, hanem azt, hogy „a titkosszolgálati eszközökkel rögzített telefonbeszélgetéseket Ukrajna érdekében a magyar parlamenti választás finisében nyilvánosságra hozzák”, továbbá, hogy a lehallgatás szerinte magyar újságírói segítséggel történt.