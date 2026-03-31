Vizsgálóbizottság felállítását sürgetik Szijjártó Péter ügyében Ausztriában

Európai Unió;Oroszország;Ausztria;Szijjártó Péter;Szergej Lavrov;

2026-03-31 07:27:00 CEST

Az osztrák Zöldek szerint azonnali parlamenti vizsgálatra van szükség, miután a magyar külügyminiszter orosz kapcsolatai és a német Alternatíva Németországért (AfD) politikusaival szembeni hasonló gyanúk újabb biztonsági kérdéseket vetettek fel az Európai Unióban. Meri Disoski osztrák képviselő azt akarja tisztázni, milyen uniós és osztrák következményei lehetnek az ügynek.

Ausztriában parlamenti vizsgálóbizottság felállítását sürgetik a Szijjártó Péter körül kirobbant botrány miatt. A Die Presse beszámolója szerint Meri Disoski, az osztrák Zöldek európai ügyekért felelős politikusa parlamenti kérdéssel fordult az uniós ügyekért illetékes kancelláriához, és azt követeli, derítsék ki: milyen lépéseket tettek Bécsben és uniós szinten azután, hogy a magyar külügyminiszter bizalmas információkat oszthatott meg Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel.

Brüsszelben Szijjártó ügye komoly aggodalmat váltott ki.

Az Európai Bizottság magyarázatot kért Budapesttől, hangsúlyozva, hogy a tagállamok közötti bizalom az uniós működés alapja. Több beszámoló szerint az uniós partnerek az utóbbi időszakban már amúgy is óvatosabban kezelik Magyarországot, és bizonyos érzékeny egyeztetésekből inkább kihagyják a magyar képviselőket. Donald Tusk lengyel miniszterelnök arról is beszélt, hogy a magyar-orosz információszivárgás gyanúja régóta ismert.

Disoski szerint Ausztria nem nézheti tétlenül az ügyet, főként úgy, hogy az osztrák állambiztonsági és hírszerzési szervek korábban is figyelmeztettek az orosz kémtevékenység jelenlétére. A zöldpárti politikus külön kitért az FPÖ és az orosz vezetés közötti közelségre is. A parlamenti kérdésében arra vár választ, hogy az osztrák EU-koordinációban bevezettek-e rendkívüli intézkedéseket, illetve kértek-e további biztonsági garanciákat az uniós fórumokon.

A vizsgálóbizottság felállításának esélye egyelőre nem tűnik nagynak. A Die Presse napilap szerint a korábbi hasonló kezdeményezések sem találtak széles körű támogatásra az osztrák parlamentben, és a jelenlegi koalícióban legfeljebb a liberális Neos mutatkozik nyitottnak arra, hogy az orosz kapcsolatrendszert mélyebben is átvilágítsák. Az ügyet közben tovább erősíti, hogy a Politico szerint Németországban is felmerült: AfD-s képviselők belső uniós dokumentumokhoz férhettek hozzá, ami újabb vitát indított az oroszbarát politikai erők és az érzékeny információk kapcsolatáról.