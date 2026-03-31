Radnai Márk szerint eltiltottak egy 19 éves fiút Orbán Viktor országjárásáról, mert a Tisza Párt alelnökével túrázott

„Egy újabb 19 éves srác! Eltiltották Orbán Viktor miniszterelnök országjárásáról, mert szerepelt egy közös fotón velem” – számol be Radnai Márk a Facebook-oldalán.
A Tisza Párt alelnöke egy meghökkenő történetet osztott meg egy fiatalemberről, aki két éve dolgozik állami rendezvényeken. Radnai elmondása szerint a Rám-szakadéknál találkoztak, szabadságot vettek ki barátnőjével, hogy együtt túrázhassanak a Tisza alelnökével.
„Másnap hívták telefonon, hogy baj van és azonnal el is tiltották minden állami rendezvénytől. Indok? Mert egy fotón szerepelt velem”
– írta posztjában Radna Márk.
Hozzátette, a szóban forgó fiatalt Gremsberger Edvin – Kubatov Gábor fideszes pártigazgató embere – szúrta ki, majd jelezte a helyi koordinátornak, hogy azonnal tiltsák el. Radnai a történtek után után közzétette, hogy miket mesélt neki a srác a hegyekben:
Orbán Viktor kecskeméti országjárásán találkozott olyan Nagyváradról buszoztatott fiatalokkal, akik napidíjat, étkezést és szállást is kapnak azért, hogy aláírást gyűjtsenek a Fidesznek.
Az ország különböző pontjain találkozott dorogi volt osztálytársaival, akiket napi 20 ezer forintért fizettek statisztának, és vitték őket rendezvényről rendezvényre, hogy legyen elég tömeg a képeken.
Egy-egy eseményre szerinte körülbelül 400–500 főt szervezetten szállítanak.
Az első sorokba csak karszalagos, „saját emberek” kerülhetnek, a valódi helyiek nem jutnak közel a miniszterelnökhöz.
Az esztergomi DPK-gyűlésre például Szekszárdról hozták a közönséget.