Radnai Márk szerint eltiltottak egy 19 éves fiút Orbán Viktor országjárásáról, mert a Tisza Párt alelnökével túrázott

2026-03-31 16:09:00 CEST

A fiú két éve dolgozik állami rendezvényeken, de nem nézték jó szemmel, hogy közös fotón szerepelt a Tisza Párt alelnökével. Állítása szerint a volt osztálytársainak napi 20 ezer forintot fizetnek, hogy statiszták legyenek a miniszterelnök országjárásán.

„Egy újabb 19 éves srác! Eltiltották Orbán Viktor miniszterelnök országjárásáról, mert szerepelt egy közös fotón velem” – számol be Radnai Márk a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt alelnöke egy meghökkenő történetet osztott meg egy fiatalemberről, aki két éve dolgozik állami rendezvényeken. Radnai elmondása szerint a Rám-szakadéknál találkoztak, szabadságot vettek ki barátnőjével, hogy együtt túrázhassanak a Tisza alelnökével.

„Másnap hívták telefonon, hogy baj van és azonnal el is tiltották minden állami rendezvénytől. Indok? Mert egy fotón szerepelt velem”

– írta posztjában Radna Márk.

Hozzátette, a szóban forgó fiatalt Gremsberger Edvin – Kubatov Gábor fideszes pártigazgató embere – szúrta ki, majd jelezte a helyi koordinátornak, hogy azonnal tiltsák el. Radnai a történtek után után közzétette, hogy miket mesélt neki a srác a hegyekben:

Orbán Viktor kecskeméti országjárásán találkozott olyan Nagyváradról buszoztatott fiatalokkal, akik napidíjat, étkezést és szállást is kapnak azért, hogy aláírást gyűjtsenek a Fidesznek.

Az ország különböző pontjain találkozott dorogi volt osztálytársaival, akiket napi 20 ezer forintért fizettek statisztának, és vitték őket rendezvényről rendezvényre, hogy legyen elég tömeg a képeken.

Egy-egy eseményre szerinte körülbelül 400–500 főt szervezetten szállítanak.

Az első sorokba csak karszalagos, „saját emberek” kerülhetnek, a valódi helyiek nem jutnak közel a miniszterelnökhöz.