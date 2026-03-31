Magyar Péter felhívta Hrabóczki Dánielt, aki szerint neki most gyakorlatilag a Mandiner szerkesztőségéből jelentik, hogy mi fog történni

2026-03-31 20:07:00 CEST

Magyar Péter országjárásának két állomása között, autójából hívta fel az állítása szerint az Alkotmányvédelmi Hivatalt átverő Hrabóczki Dánielt. Kiderült, a hatalom nem nyugszik.

Gundalf jól van. Úton Békés megyébe felhívtam telefonon – posztolta Facebook-oldalán Magyar Péter a videót a beszélgetéséről a Tisza Párt egykori informatikusával, Hrabóczki Dániellel, csak úgy általánosságban felvetve: Egyébként Rogán Antal még szabadlábon van? Az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetőit már leváltották? A minisztériumokban és a Fidesz székházban megtörténtek már a házkutatások?

A telefonbeszélgetés:

– Szia, Gundalf! Magyar Péter.

– Szia, szia, szia!

– Na, hogy vagy? Élsz?

– Élek még, egy kicsit elment a hangom, de már gyógyítom.

– Hogy vagy egyébként, a hangodat leszámítva, lelkileg?

– Kicsit azért még izgulok, de összességében azért jól. Örülök neki, hogy ez ilyen jól sikerült.

– Van valami fejlemény tegnap óta, vagy keresett azóta téged a hatóság vagy valaki?

– Nem, a hatóság egyáltalán nem keresett, viszont azzal kapcsolatban több megkeresést is kaptam, hogy mivel próbálkoznak majd lejáratni engem, és hát gyakorlatilag a Mandiner szerkesztőségéből jelentenek nekem most, hogy majd mi készül.

– Én is hallottam egy-két dolgot. Igen, hogy már volt iskolatársaidat keresik, már mindenkit próbálnak fölhajtani és hamisan tanúztatni, hogy le tudjanak járatni. Gondolom viszont a többség az az óriási szeretet, amit kapsz, nem? Meg a megbecsülés. Legalábbis én azt látom, amennyire tudom követni itt, az interneten.

– Igen, ez nagyon sokat segít.

– Csak azt akarom neked mondani, így gondolom tudod, meg biztos mások is kerestek, hogy a Tisza melletted áll, és köszönjük szépen, hogy nem törtél meg. Én nem is tudtam a részleteket anno, hogy ennyire durva dolgok vannak. Egy részét tudtam a Buddhától, meg a többiektől, de az, hogy ilyen kihallgatások vannak, meg hogy ennyire durva eljárás, azt nem. Úgyhogy köszönjük, utólag is, hogy bátor voltál, hogy tökös voltál. Egész vicces mémek vannak rólad, meg jelzős szerkezetek. Szerintem sokan példaként tekintenek rád, úgyhogy köszönjük szépen, hogy nem árultad el a közösséget, és hogy meg a hazádat, és hogy ilyen példát mutattál nagyon sok fiatalnak, meg reményt az országnak. Ha bármiben kell segíteni, szóljál légy szíves, meg beszéljünk, hogy vagy, jó?

– Köszönöm, hogy támogattok.

– Kitartás neked! Aztán várunk majd egy eredményvárón nemsokára, 12 nap múlva. És szép volt, utólag is azt mondom. Buddhát is üdvözlöm! Vigyázz magadra!





Lapunk is beszámolt a Tisza Párt két informatikusának a történetéről, aki hétfőn azzal állt a nyilvánosság elé, hogy valótlanságokat állított az őt megfélemlíteni akaró Alkotmányvédelmi Hivatalban (AH) végzett kihallgatásakor arról, hogyan próbálta meg a hatalom az AH-t is felhasználva bedönteni a Tisza Pártot.