Hóval búcsúzik a március, havazott a Kékesen és a Bükkben is

2026-03-31 17:24:00 CEST

A télies idő azonban nem lesz tartós a hegycsúcsokon sem, szerdától visszatér a tavasz.

Hétfő este havazott a Kékestetőn, éjszaka pedig a Bükk magasabb csúcsain is havazás váltotta fel az esőt – számol be az Időkép.

Az időjárásportál szerint az ország fölé áramló hidegebb levegő hatására az Északi-középhegység magasabb csúcsain az eső mellett ismét havazott. Kékestetőn hétfő este jelentek meg az első hópelyhek, kedd reggelre pedig összefüggő hótakaró fedte be az ország legmagasabb csúcsát, miközben a hőmérséklet közel mínusz 2 fokig csökkent.

Az éjszaka a Bükk magasabb csúcsain is havazásra váltott az eső, reggelre Bánkút is kifehéredett. Hétfőn emellett a Börzsöny harmadik legmagasabb csúcsa, a Nagy-Hideg-hegy is hóba borult. Az Időkép megjegyzi: a télies idő nem lesz tartós a hegycsúcsokon sem, szerdától ugyanis felmelegedés kezdődik, visszatér a tavasz.