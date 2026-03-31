Závecz: 39-31 a teljes népességben, márciusban a Tiszának enyhén nőtt, a Fidesznek valamelyest csökkent a támogatottsága

2026-03-31 18:11:00 CEST

A választási részvételüket biztosra ígérő, pártot választani tudók körében azonban még jelentősebb, 13 százalékpont a legnagyobb ellenzéki párt előnye.

A választási kampány hevülete ellenére keveset változott a pártok támogatottsága az elmúlt hónapban. A Tisza Pártnak 38-ról 39 százalékra bővült, a Fidesznek 32-ről 31 százalékra csökkent a támogatottsága a teljes népességen belül – derül ki a ZRI Závecz Research Intézet legfrissebb, lapunkhoz is eljuttatott pártpreferencia-kutatásából.

A felmérés 1000 fős mintán készült az ország felnőtt népességét reprezentáló mintán, ún. hibrid adatfelvételi módszerrel, telefonos és online kérdezés együttes alkalmazásával, az adatfelvételre március 24. és 28. között került sor. Ami a kis pártokat illeti, a kutatás eredményei szerint a Mi Hazánknak 4, a Demokratikus Koalíciónak (DK) és a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak (MKKP) 3-3 százalékos támogatói köre van.

A kormánypártnak nagyjából kétmillió négyszázezres, a legnagyobb ellenzéki pártnak hárommilliós a tábora. A Mi Hazánk szimpatizánsai nagyjából 300 ezren vannak, a másik két párt hívei pedig valamivel több, mint 200 ezren. A pártot választók körében a Tisza 50 százalékot ér el, a Fidesz-KDNP listája 39 százalékon áll. A Mi Hazánk és a Kutyapárt 4-4, a DK pedig 3 százalékon áll ebben a körben. Az aktivitást is figyelembe vevő kategóriában,

a biztos részvételt ígérő és pártot választók csoportjában a Tisza Pártnak 51, a Fidesznek 38 százaléka van. A Mi Hazánk ebben a körben eléri az 5 százalékos parlamentbe jutási küszöbértéket, míg a DK és a Kutyapárt alatta marad ennek.

Bár februárról márciusra a pártpreferencia rangsor elején minimális változások történtek, ezek inkább a Tisza számára voltak kedvezőek. Az eltelt egy hónapban a teljes népességen belül 6-ról 8 százalékpontra, a pártot választók csoportjában 8-ról 11-re, a biztos részvételt ígérő, pártot választók körében pedig 12-ről 13 százalékpontra nőtt az ellenzéki párt előnye a Fidesz-KDNP-vel szemben.

Az elmúlt egy hónapban a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP hívei is aktívabbá váltak: az előbbiek körében 86-ról 89 százalékra emelkedett a biztos választási részvételt ígérők aránya, míg utóbbiaknál 80-ról 86 százalékra. A két párt táborának elszántsága, a választáson való megjelenési szándéka nagyon közel került egymáshoz. A Mi Hazánk támogatói valamelyest még a Tisza híveinél is nagyobb – 92 százalékos – részvételi hajlandóságot mutatnak. A DK táborában 76 százalék, a Kutyapártéban 68 százalék tekinti magát a választás biztos résztvevőjének.

A Závecz Research Intézet felmérése szerint jelenleg a választópolgárok 76 százaléka állítja, hogy leadja a voksát a parlamenti választáson, de egytizedük még nem tudja, hogy melyik pártra. A teljes választókorú népességre vetítve ők 8 százalékot tesznek ki, azaz nagyjából 600 ezren vannak.